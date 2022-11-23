Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в СВО

Правительство также определило перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Утверждены целевые задания по обеспечению армейских нужд в интересах специальной военной операции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая во вторник заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", - сказал глава кабмина.

Мишустин уточнил, что это позволит быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику и выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства. Премьер поручил всем ведомствам следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок.

По данным главы правительства, уже есть положительная динамика по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты. Одновременно ведется строительство и инженерное оборудование объектов, налажено соответствующее бюджетное финансирование. "Крайне важно контролировать выполнение плановых показателей целевых заданий", - обратил внимание Мишустин. Он подчеркнул, что координационный совет не подменяет деятельность исполнительных органов власти, а только оптимизирует их взаимодействие по конкретным направлениям, координируя их взаимосвязь ВС РФ с производственным сектором.