Войти
ТАСС

Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд в СВО

68
0
0
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Правительство также определило перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд спецоперации по упрощенной процедуре у единственных поставщиков

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Утверждены целевые задания по обеспечению армейских нужд в интересах специальной военной операции, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая во вторник заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"Целевые задания сформированы, утверждены и приняты к исполнению. Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков", - сказал глава кабмина.

Мишустин уточнил, что это позволит быстрее приобретать амуницию и другие товары, оперативно ремонтировать технику и выполнять задачи, связанные с обороной и безопасностью государства. Премьер поручил всем ведомствам следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок.

По данным главы правительства, уже есть положительная динамика по ракетно-артиллерийскому вооружению и средствам индивидуальной защиты. Одновременно ведется строительство и инженерное оборудование объектов, налажено соответствующее бюджетное финансирование. "Крайне важно контролировать выполнение плановых показателей целевых заданий", - обратил внимание Мишустин. Он подчеркнул, что координационный совет не подменяет деятельность исполнительных органов власти, а только оптимизирует их взаимодействие по конкретным направлениям, координируя их взаимосвязь ВС РФ с производственным сектором. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.06.2016
"Проект-техника" в 2016 году поставит ВС России технику на 8 млрд рублей
29.02.2016
Стартовали испытания опытного образца военного тягача для Арктики
17.07.2015
Минобороны: ряд пунктов государственного оборонного заказа 2015 года сорван
08.07.2014
Доработанный Як-130 поднимется в воздух на следующей неделе
07.02.2014
Обанкротился английский поставщик мебели для ВМФ России
17.01.2012
Новые ЗРК ближнего действия «Стрела-10» хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения учебно-боевых мероприятий в ВДВ
03.08.2011
Нужен ли Южной Корее самолет пятого поколения?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 01:15
  • 3
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 01:06
  • 38331
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 00:51
  • 1
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 22.11 21:46
  • 1
ЕС хочет построить новые торговые пути в обход России
  • 22.11 21:43
  • 1
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договорённостей по Сирии
  • 22.11 21:12
  • 2
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 22.11 21:10
  • 1
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 22.11 21:06
  • 1
Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине
  • 22.11 15:07
  • 11
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 12:00
  • 1
«Сфера»: спутниковая группа цифрового прорыва
  • 22.11 11:22
  • 0
НАТО наращивает ударную группировку у границ Союзного государства
  • 22.11 10:38
  • 1
Бондарев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации