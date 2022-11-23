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Военное обозрение

Зарубежная пресса: Китай разработал собственный двигатель для истребителей серии Chengdu взамен российского АЛ-31Ф

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Источник изображения: topwar.ru

Китайский ВПК развивает импортозамещение в части оснащения военной техники агрегатами собственного производства. На этот раз в НОАК хотят отказаться от российских двигателей Saturn AL-31, которые до этого устанавливались в китайские истребители Chengdu, в пользу собственной силовой установки WS-10B. Первыми российские агрегаты будут заменены на одномоторных истребителях Chengdu J-10 Vigorous Dragon.

Болгарский военно-аналитический портал BulgarianMilitary обращает внимание, что WS-10B, вероятно, окажется лучше своего российского конкурента, поскольку Китай выводит из эксплуатации АЛ-31 задолго до истечения срока его службы. До настоящего времени турбореактивный авиационный двигатель АЛ-31Ф, разработанный в НПО «Сатурн», считался одним из самых популярных российских авиамоторов. В ВКС РФ им оснащены истребители Су-27, Су-30, Су-35 и Су-57, а также ударный беспилотник Сухой С-70 «Охотник-Б».

Поскольку WS-10B начинают устанавливать на J-10, двухмоторные истребители J-11B также получат китайский двигатель. Источники в Китае утверждают, что в январе 2023 года начнется их установка на модифицированный многоцелевой истребитель J-11B, являющийся лицензионным вариантом советского истребителя Су-27. Несмотря на то, что оба самолета были приняты на вооружение НОАК еще в 2005 и 2008 годах соответственно, именно они остаются основными в авиапарке ВВС Китая.

Двигатель WS-10B китайские военные инженеры разрабатывали и тестировали по крайней мере последние десять лет. На его базе был создан улучшенный силовой агрегат WS-10C, который, вероятно, будет устанавливаться в истребители пятого поколения Chengdu J-20 взамен тех же российских АЛ-31.

Постепенный отказ от российских двигателей на J-10 с новой китайской силовой установкой WS-10B, скорее всего, охватит все действующие истребители. Всего Китай произвел более 540 истребителей J-10, 25 из которых были проданы Пакистану.

BulgarianMilitary сообщает, что, несмотря на скудную информацию, поступающую из Китая, некоторые источники утверждают, что новый двигатель WS-10B требует меньшего технического обслуживания по сравнению с российским. Он также обеспечивает истребителю отличные характеристики и большую надежность, чем у его российского конкурента. Постепенный отказ от АЛ-31 на J-10 поможет стандартизировать парк самолетов J-10, J-11, более новых J-16 и J-15 с новыми двигателями WS-10B.

По некоторым данным, Китай приступил к разработке двигателя WS-15, который, в свою очередь, заменит WS-10В на истребителях Chengdu J-10. В будущем этот двигатель также будет использоваться на истребителях-невидимках J-20. Утверждается, что это самый мощный двигатель, когда-либо разработанный в КНР.

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