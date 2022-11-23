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Военное обозрение

«ЦНИИточмаш» передал российской армии патроны с повышенной пробивной способностью

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Российской Федерации получило партию патронов с повышенной пробивной способностью от АО «ЦНИИточмаш», входящего в состав концерна «Калашников» государственной корпорации «Ростех». Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Патроны калибра 9х21 мм выпускаются для нужд Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Вооруженных сил Российской Федерации. Сейчас у российских военных будет возможность проверить их на деле.

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил выполнение контракта на поставку Минобороны России партии патронов повышенной пробивной способности. Поставленные военному ведомству боеприпасы - патроны 9х21 мм с пулей со стальным сердечником индекса 7Н29

- сообщение пресс-службы концерна.

О патроне также известно, что пуля состоит из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Носовая часть сердечника, сообщает пресс-служба концерна, выступает из оболочки. В целом такая конструкция патрона способствует снижению потери энергии бронебойного сердечника на разрушение оболочки пули. Тем самым, достигается высокий пробивной эффект данного патрона.

Что интересно, патрон был разработан в ЦНИИточмаш еще в середине 1990-х годов. Он может быть использован для любого оружия калибра 9х21 мм, включая пистолеты СР1 и пистолеты-пулеметы СР2. Теперь на очереди - отзывы от военных о подлинной результативности таких патронов в боевых условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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