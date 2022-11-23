БМП Marder не для Украины: ВСУ получили немецкие бронетранспортёры Dingo ATF

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине киевский режим добивался от своих западных «партнёров» передачи максимально возможных объёмов техники. От Германии власти незалежной, столкнувшись с большими потерями в бронемашинах, ожидали в первую очередь передачи танков Leopard 2 и БМП Marder.

Решение о поставках бронетехники для пехоты Берлин принял только в сентябре, пообещав вооружить ВСУ 50 БТР Dingo 2.

DINGO хорошо зарекомендовал себя и внесёт значительный вклад в защиту украинских солдат

- заявили в бундестаге.

При этом, как подчеркнули в немецком парламенте, передача БМП Marder Украине невозможна, так как боевые машины этого типа предназначаются для Греции взамен БМП-1, поставленных Афинами Киеву. Судя по недавним публикациям в Сети, Dingo уже эксплуатируются в подразделениях ВДВ незалежной.

Позиционируемый в качестве бронетранспортёра Dingo ATF был принят на вооружение бундесвера в 2003 году. С тех пор немецкая армия получила свыше 500 единиц техники, активно используя её в Афганистане.

Источник изображения: topwar.ru

Ни одно другое транспортное средство Бундесвера, подобное Dingo, не спасло столько жизней. Он особенно востребован в качестве БТР повышенной защиты (ATF) во время перевозок или патрулирования. Его относительно небольшие габариты позволяют легко перемещаться по узким и извилистым дорогам даже на застроенной территории. Шасси Unimog делает его манёвренным и проходимым по бездорожью

- заявляется на сайте Минобороны ФРГ.

Dingo ATF, имея массу от 12,6 до 13,1 т, развивает скорость до 89 км/ч. Бронеавтомобиль вмещает до 8 человек и оснащается пулемётами или гранатомётами. Возможна установка дистанционно управляемой турели, однако, судя по фотографиям Минобороны незалежной, немцы решили не передавать ВСУ машины в столь роскошной комплектации.