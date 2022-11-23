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В России утвердили целевые задания по обеспечению войск в зоне спецоперации

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Мишустин: утверждены целевые задания по обеспечению армейских нужд в зоне СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 ноября заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил страны, что целевые задания по обеспечению армейских нужд в зоне специальной военной операции утверждены.


«Правительством также определен перечень федеральных ведомств, которые могут проводить государственные закупки для нужд специальной операции по упрощенной процедуре у единственных поставщиков», — отметил Мишустин.

10 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу и Мишустину обеспечить военных необходимым в соответствии с их потребностями.

Также Путин поручил правительству представить предложения по контролю за расходами на обеспечение проведения спецоперации по защите Донбасса.

21 октября президент подписал указ о создании координационного совета, отслеживающего потребности, возникающие в ходе специальной военной операции на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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