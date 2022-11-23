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Известия.ru

Балтзавод спустил на воду атомный ледокол «Якутия»

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Источник изображения: Фото: Корабел.ру

Балтийский завод (входит в АО «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) во вторник, 22 ноября, спустил на воду третий серийный универсальный атомный ледокол «Якутия» проекта 22220.

На церемонии спуска ледокола на воду по видеосвязи присутствовал президент РФ Владимир Путин.



«Я от души вас поздравляю всех с этим событием. Искренне благодарю наших корабелов, атомщиков, конструкторов, рабочих, инженеров — всех специалистов, которые участвуют в создании этих высокотехнологичных уникальных, без всякого преувеличения, уникальных судов за огромный труд, за профессионализм, за готовность к развитию, к достижению самых амбициозных целей», — отметил глава государства.

Закладка «Якутии» состоялась в 2020 году. После спуска на воду ледокол будет достраиваться на специальной набережной Балтийского завода.

Также наряду со спуском «Якутии» на воду 22 ноября прошла церемония поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал», во время которой Путин заявил, что все сроки по строительству атомных ледоколов должны быть выполнены. Также президент подчеркнул, что необходимо наладить логистический маршрут в Юго-Восточную Азию.

Путин отметил, что РФ будет наращивать возможности атомного ледокольного флота. Он заявил, что делать это нужно за счет использования российских разработок и производственных мощностей, с применением отечественного оборудования.

В октябре сообщалось, что атомный ледокол «Урал» вышел на ходовые испытания. На воду «Урал» был спущен 26 мая 2019 года. Его должны передать заказчику до конца 2022 года.

Ранее, в июле, в «Атомфлоте» заявили, что для обеспечения Северному морскому пути круглогодичной навигации на Дальнем Востоке потребуется не менее 13 ледоколов. Там отметили, что необходимость введения в строй новых судов возникает из-за необходимости обеспечивать навигацию как в западной, так и в восточной части Севморпути.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и самые мощные ледокольные суда в мире. Их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта являются основой гражданского ледокольного флота России.

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Арктика
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