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ЦАМТО

Проведен очередной этап ЗХИ морского тральщика "Анатолий Шлемов", построенного для ТОФ

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Минный тральщик "Анатолий Шлемов"
Минный тральщик "Анатолий Шлемов".
Источник изображения: © Виталий Корнеев/ТАСС

ЦАМТО, 22 ноября. Новейший морской тральщик "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), проходит заводские ходовые испытания в заливе Петра Великого.

В рамках очередного выхода в море совместно с представителями промышленности экипажем морского тральщика "Анатолий Шлемов" была проверена работоспособность швартовного и буксировочного устройства.

Затем в рамках заводских ходовых испытаний была проверена работа гидроакустической станции и систем связи корабля.

Испытания корабля проходят в соответствии с утвержденным планом. После завершения проверочных мероприятий "Анатолий Шлемов" будет включен в корабельный состав флота с подъемом на нем Андреевского флага.

Ранее на морском тральщике "Анатолий Шлемов" были проведены успешные испытания главной энергетической установки на различных режимах работы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" – третий для Тихоокеанского флота и седьмой в серии проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. На Камчатке проходят службу два МТЩ – "Яков Баляев" и "Петр Ильичев".

Корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стекловолокна. Срок службы такого корпуса больше, а масса – значительно меньше.

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Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
СНСЗ
Проекты
пр. 12700
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