Проведен очередной этап ЗХИ морского тральщика "Анатолий Шлемов", построенного для ТОФ

ЦАМТО, 22 ноября. Новейший морской тральщик "Анатолий Шлемов" проекта 12700 "Александрит", построенный для Тихоокеанского флота (ТОФ), проходит заводские ходовые испытания в заливе Петра Великого.

В рамках очередного выхода в море совместно с представителями промышленности экипажем морского тральщика "Анатолий Шлемов" была проверена работоспособность швартовного и буксировочного устройства.

Затем в рамках заводских ходовых испытаний была проверена работа гидроакустической станции и систем связи корабля.

Испытания корабля проходят в соответствии с утвержденным планом. После завершения проверочных мероприятий "Анатолий Шлемов" будет включен в корабельный состав флота с подъемом на нем Андреевского флага.

Ранее на морском тральщике "Анатолий Шлемов" были проведены успешные испытания главной энергетической установки на различных режимах работы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Справочно:

Морской тральщик "Анатолий Шлемов" – третий для Тихоокеанского флота и седьмой в серии проекта 12700, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. На Камчатке проходят службу два МТЩ – "Яков Баляев" и "Петр Ильичев".

Корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стекловолокна. Срок службы такого корпуса больше, а масса – значительно меньше.