ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Началось строительство универсальной испытательной станции (УИС) для перспективных авиационных двигателей на уфимском предприятии "ОДК-УМПО", сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Новый комплекс позволит сократить время испытаний за счет возможности быстро переоборудовать стенд под различные типы силовых установок. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году", - сообщили в пресс-службе ОДК во вторник.

Там заявили, что на сегодняшний день подготовлена проектно-сметная и рабочая документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, идет подготовка площадки под возведение корпуса станции.