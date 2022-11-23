Войти
Интерфакс-АВН

ОДК построит испытательную станцию для перспективных двигателей на предприятии в Уфе

58
0
0
В цеху ПАО "ОДК-УМПО", Уфа
В цеху ПАО "ОДК-УМПО", Уфа.
Источник изображения: ПАО "ОДК-УМПО"

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Началось строительство универсальной испытательной станции (УИС) для перспективных авиационных двигателей на уфимском предприятии "ОДК-УМПО", сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации.

"Новый комплекс позволит сократить время испытаний за счет возможности быстро переоборудовать стенд под различные типы силовых установок. Ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году", - сообщили в пресс-службе ОДК во вторник.

Там заявили, что на сегодняшний день подготовлена проектно-сметная и рабочая документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, идет подготовка площадки под возведение корпуса станции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Похожие новости
30.07.2019
Двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытан в условиях классического обледенения
01.04.2019
Русские традиции в Малайзии. Что показала Россия на оружейной выставке LIMA 2019
23.05.2016
Георгий Каламанов: в странах АСЕАН есть интерес к российскому авиапрому
27.05.2014
Авиакосмический салон ILA-2014 сюрпризов не принес
26.12.2013
"Авиадвигатель" и Пермский национальный исследовательский политехнический университет на выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2013"
23.03.2010
Производитель уверен в качестве двигателей аварийно севшего Ту-204
13.02.2009
ОАО "Вертолеты России" на выставке "Беспилотные многоцелевые комплексы"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 01:15
  • 3
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 23.11 01:06
  • 38331
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 00:51
  • 1
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 22.11 21:46
  • 1
ЕС хочет построить новые торговые пути в обход России
  • 22.11 21:43
  • 1
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договорённостей по Сирии
  • 22.11 21:12
  • 2
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 22.11 21:10
  • 1
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 22.11 21:06
  • 1
Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине
  • 22.11 15:07
  • 11
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 12:00
  • 1
«Сфера»: спутниковая группа цифрового прорыва
  • 22.11 11:22
  • 0
НАТО наращивает ударную группировку у границ Союзного государства
  • 22.11 10:38
  • 1
Бондарев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации