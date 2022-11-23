Иран объявил о "значительных шагах" по налаживанию диалога с Украиной по БПЛА

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян ранее возложил на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросам вооружений

ТАСС, 22 ноября. Постоянное представительство Исламской Республики Иран при ООН объявило о совершении "значительных шагов" по налаживанию конструктивного диалога между иранскими и украинскими военными экспертами в связи с появившимися утверждениями о якобы использовании иранских дронов в конфликте на Украине. Об этом сообщило во вторник агентство IRNA.

Иран запросил встречу с украинскими представителями на экспертном уровне после публикации в газете The Washington Post с указанными предположениями, отмечает IRNA.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян возложил на Киев ответственность за срыв встречи иранских и украинских экспертов по вопросам вооружений. Как передал телеканал Al Mayadeen, глава иранской дипломатии подтвердил, что такая встреча планировалась на территории Польши в связи с обвинениями в адрес Тегерана по поводу якобы имевших место поставок иранского оружия в РФ во время специальной военной операции на Украине.

Касаясь слухов, распространяемых на Западе по поводу отправки Ираном ракет и беспилотных летательных аппаратов в Россию, министр подчеркнул, что "все эти утверждения ошибочны", и пояснил, что Тегеран передал ограниченное число беспилотников России, но это было сделано за несколько месяцев до начала военных действий на Украине.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные заявления звучали и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом. Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских БПЛА Россией, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны. Он подчеркнул, что Россия использует беспилотники отечественного производства.