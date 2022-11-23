США собрались приобрести ледокол для укрепления своего присутствия в Арктике

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В Вашингтоне задумались над тем, чтобы приобрести новый ледокол, чтобы бороздить замерзающие воды Северного Ледовитого океана, пишет издание The Wall Street Journal.

Как отмечает газета, Россия имеет до 40 ледоколов, Китай все больше стремится укрепить свой флот, чтобы стать «великой полярной державой», а США играют в догонялки.

Америка на данный момент располагает всего двумя ледоколами – тяжелым Polar Star и средним Healy, которые еще десять лет назад исчерпали свой срок службы, пишет издание.

Чтобы как-то наверстать упущенное, Береговая охрана США вознамерилась приобрести судно, способное раскалывать льды, у частной компании Edison Chouest Offshore. Стоимость корабля оценивается в сумму до 150 миллионов долларов. Он будет действовать в арктических водах.

Ледоколы необходимы американскому флоту для того, чтобы иметь возможность приблизиться к иностранным кораблям в замерзших водах или проводить поисково-спасательные операции, отмечает издание. Кроме того, Арктика интересна тем, что там можно организовать добычу нефти, развивать коммерческое рыболовство. Значимость Арктики сложно переоценить и военном плане.

Напомним, что еще при президенте Дональде Трампе рассматривалась возможность принятия программы по созданию американского флота ледоколов для плавания во льдах Арктики и Антарктики.