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ЦАМТО

Начались летные испытания первого вертолета H-225M "Каракал", предназначенного для ВС Венгрии

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H-225M
H-225M.
Источник изображения: forcaaerea.com.br

ЦАМТО, 22 ноября. Судя по появившимся в соцсетях фотографиям, 17 ноября на предприятии компании Airbus Helocopters в Мариньяне совершил первый полет многоцелевой вертолет H-225M "Каракал", предназначенный для ВС Венгрии.

В настоящее время вертолет несет временный регистрационный номер F-ZWDZ (заводской номер 3117). Ожидается, что поставки H-225M ВВС Венгрии должны начаться в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Министерство обороны Венгрии подписало с компанией Airbus Helocopters контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов H-225M, оснащенных модульной системой управления оружием HForce. Стоимость соглашения и сроки поставки вертолетов не разглашаются. Помимо поставки H-225M, контракт предусматривает оказание услуг по обучению личного состава и обслуживанию техники.

Покупка реализована в рамках программы модернизации Вооруженных сил Венгрии Zrinyi 2026. H-225M заменят состоящие на вооружении вертолеты Ми-8/Ми-17.

Выбранные Венгрией H-225M предназначены для перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных операций в боевых условиях, а также проведения специальных операций. Машины будут оснащены современными средствами связи, авионикой и четырехосевым автопилотом. Вертолет обладает существенной дальностью полета и грузоподъемностью, большим салоном, рассчитанным на перевозку до 28 военнослужащих.

Разработанная Airbus Helicopters система HForce позволит ВС Венгрии оборудовать вертолеты широким набором управляемых и неуправляемых боеприпасов. Универсальный бортовой компьютер FMC-4212 компании Rockwell Collins Deutschland (RCD) обеспечивает интеграцию монокулярной нашлемной системы прицеливания "Скорпион" компании Thales, электронно-оптической системы наблюдения компании Wescam, различных систем вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", 68-мм и 70-мм неуправляемых и управляемых ракет, 12,7-мм пулемета, 20-мм пушки и т.д.

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Страны
Венгрия
Продукция
Ми-17
Ми-8
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H225
ИТ
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