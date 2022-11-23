Минобороны Польши: Варшава не участвует в создании общеевропейской системы ПВО

ЦАМТО, 22 ноября. Польша не принимает участия в создании общеевропейской системы ПВО Sky Shield, поскольку это отбросило бы страну на несколько лет назад с точки зрения развития вооруженных сил.

Об этом, как предает "РИА Новости", заявил журналистам представитель Министерства национальной обороны Польши полковник Михал Марчиняк.

Как напоминает агентство, по инициативе Германии в октябре 15 европейских государств подписали в штаб-квартире НАТО протокол о намерении по созданию общеевропейской системы ПВО (Sky Shield). По данным СМИ, к этой инициативе, помимо Германии, присоединились Бельгия, Великобритания, Словакия, Норвегия, Литва, Венгрия, Болгария, Чехия, Финляндия, Латвия, Нидерланды, Румыния, Эстония и Словения.

"Элементом, который я хотел бы прокомментировать, является отсутствие Польши в немецкой инициативе построения общей системы противовоздушной и противоракетной обороны. Во-первых, это немецкая инициатива без авторизации НАТО. В ней принимают участие 14 стран НАТО плюс Финляндия. Это инициатива, которая имеет целью построить или провести исследования на тему возможности построения противовоздушной и противоракетной обороны для Европы. На текущем этапе вооруженные силы Польши не нуждаются в участии в инициативах такого типа, исходя из того, что в Польше идет процесс строительства собственной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны", – сказал М.Марчиняк.

При этом он заявил, что ПВО Польши намного сильнее, чем ПВО стран, участвующих в вышеуказанной инициативе.

"Участие в этой инициативе с точки зрения вооруженных сил отбросил бы нас на несколько лет назад. В то же время мы, конечно, наблюдаем за ней и желаем успеха. Следует отметить, что страны, которые принимают участие в этой инициативе, обладают скромными возможностями противовоздушной обороны", – цитирует "РИА Новости" М.Марчиняка.