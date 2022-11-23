Минобороны РФ получило партию патронов повышенной пробивной способности от "ЦНИИточмаш"

Патроны 9х21 мм с пулей со стальным сердечником.

Патроны 9х21 мм с пулей со стальным сердечником предназначены для поражения живой силы противника в средствах индивидуальной защиты

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. АО "ЦНИИточмаш" (входит в концерн "Калашников" госкорпорации "Ростех") поставило Минобороны РФ партию патронов повышенной пробивной способности. Об этом сообщила во вторник пресс-служба концерна.

"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения завершил выполнение контракта на поставку Минобороны России партии патронов повышенной пробивной способности. Поставленные военному ведомству боеприпасы - патроны 9х21 мм с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) - обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника в средствах индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

В концерне пояснили, что пуля этого патрона состоит из стального термоупрочненного сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки. Носовая часть сердечника выступает из оболочки. Эта конструкция позволяет снизить потери энергии бронебойного сердечника на разрушение оболочки пули, благодаря чему та обладает высоким пробивным действием.

Патрон разработан в ЦНИИточмаш во второй половине 1990-х годов и предназначен для использования всей линейкой оружия 9 21 мм, в частности, пистолетами СР1 всех модификаций и пистолетами-пулеметами СР2.

ЦНИИточмаш является центром исследований и разработок стрелкового оружия, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты военной техники от высокоточного оружия. Изделия компании поступают на вооружение российских и зарубежных силовых структур.