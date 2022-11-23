Америка навсегда увязнет в украинской трясине

Президент Украины Владимир Зеленский и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Киеве. 4 ноября 2022 года.

Newsweek: в США напомнили об интересах Зеленского и призвали убрать украинские флаги

У США нет жизненно важных интересов на Украине, пишет Newsweek. Более того, они кардинально расходятся с интересами Зеленского. Он бьется за свое выживание и готов пойти на все – даже на откровенную ложь и провокацию. Американцы должны помнить об этом и посмотреть на спецоперацию "более рационально".

Ниже приводится слегка отредактированная стенограмма выступления Майка Дэвиса во время дебатов в Newsweek о том, как НАТО должна реагировать на российскую спецоперацию на Украине.

Проблема всей этой украинской трясины состоит в том, что она станет бесконечной для Америки. Мы должны отступить на шаг назад и спросить, сколько американцев готовы пожертвовать одним из своих близких или хотя бы одной из своих зарплат ради Украины? Это я говорю как человек, считающий Владимира Путина монстром. Но я должен сказать и следующее: это Обама поставил Байдена во главе Украины, когда был президентом, а Байден — вице-президентом. Коррумпированная семья Байдена заработала на Украине миллионы долларов. Еще в 2014 году Россия забрала Крым, а теперь вернулась. Я думаю, что Путин чует нашу слабость, и в этом вся проблема.

И вот еще что. Есть Владимир Зеленский, у которого интересы другие, нежели у Соединенных Штатов. Помните, Зеленский может потерять на Украине все. Он может потерять жизнь, средства к существованию и саму Украину, если победит Россия. Это будет плохо, но помните, интересы Зеленского не совпадают с американскими. Они даже не похожи друг на друга. Америка не потеряет все на Украине, как Зеленский. Мы должны помнить об этом, поэтому, прежде чем нас втянут в третью мировую войну, чтобы спасти Украину и Зеленского, давайте убедимся, что это в интересах США.

Мы видели, как вчера министр иностранных дел Украины распространял пропаганду о том, что это российская ракета упала в Польше, хотя мы знаем, что это неправда. Что мы могли сделать? Что бы было, примени мы Статью 5 в связи с нападением на Польшу и начни мы третью мировую? Я думаю, нам нужно сделать шаг назад, посмотреть на ситуацию более более рационально и перестать поддаваться эмоциям. Давайте уберем украинские флаги из аккаунтов в соцсетях и с наших дворов и лужаек. Давайте начнем думать о том, что на самом деле в интересах Америки.

Автор: Майк Дэвис (Mike Davis) — основатель и президент Unsilenced Majority, организации, выступающей против "культуры отмены" и борющейся с "воук-идеологией". Дэвис работал во всех трех ветвях федеральной власти, в том числе в последнее время в качестве главного советника по назначениям судей в Судебном комитете Сената.

Комментарии читателей

Louden Clear

"Украинская трясина станет бесконечной проблемой для Америки"

Это только если мы сами влезем в нее.

Это не наша проблема! И не влезайте!

Travis Jones

Не могу себе представить, чтобы я добровольно отдал хотя бы доллар своей зарплаты на помощь бедным чернокожим американцам, но украинцам с высшим образованием и их детям отдам. Все зависит от того, с кем вы себя отождествляете. Неудивительно, что Европа в подавляющем большинстве была на стороне Украины во время конфликта, в то время как для Индии, Китая или Африки проблема Украины оказалась не важной.

ven ze

"Украинская трясина станет бесконечной проблемой для США"

Совершенно верно.

Если семейный бизнес клики Байденов имел такие тесные связи с нынешним правительством Украины, то США непреднамеренно будут втягиваться в украинскую проблему и дальше, даже если военная фаза конфликта закончится и начнется восстановление страны.

А пока США продолжают успешно сжигать деньги в Киеве...

Finn McCool

Разве есть в мире такой дьявол, который так бы пытался разжечь третью мировую войну, как Зеленский?!

Joe Padilla

Джо Байден заработал на Украине миллионы. Теперь Зеленскому выписываются чеки на миллиарды.

Байден посрамлен и загнан в угол. А Америка на всем этом только теряет!

Большое спасибо! Но лучше было обойтись без всего этого!

Украина никогда не была демократией и теперь никакой демократией не является.

Jack Kelly

Что я думаю? Что автор еще один русский агент и сторонник фашиствующей автократии!

Finn McCool

Пусть, наконец, научатся сражаться европейцы. Ведь это их регион. А нам, американцам, нет никакого дела до вконец коррумпированной Украины.

Лучшее, что Америка может сделать, это признать, что мы уже совершили гигантскую дорогостоящую ошибку в Афганистане, и уйти от нынешней европейской катастрофы на Украине, позволив Европе самой выправлять там ситуацию.

independence day

Ржу не могу!

Мне просто смешно, как все эти наши аппаратчики-демократы превратились в детоубийц и разжигателей войны.

Украинский военный конфликт является просто еще одним следствием украденных выборов.

Всех этих убитых и раненых не было бы, если бы президент Трамп был у власти.

МИЛЛИАРДЫ денег, которых у нас теперь нет, не исчезли бы в этой "стране лучшей в мире коррупции" только для того, чтобы миллионы из них вернулись в избирательные кампании демократов!

grtblu

О чем вы? Да нет здесь совершенно никаких проблем. Украина — прекрасный полигон для испытаний нового американского оружия и стратегий. Где еще вы сможете попробовать что-то лучше, чем на чужой войне? У Америки долгая история участия в военных конфликтах и прокси-войнах, позволяющих причинять ущерб другим и в других местах. Это лучшие из всех возможных войн.

Jim Smith

Украина не является частью Соединенных Штатов.

Покажите, где в нашей Конституции сказано о наличии у федерального правительства права поддерживать иностранные государства?

Henry D.

Мне интересно, задумывался ли кто-нибудь из этих внешнеполитических чудаков-стратегов из Госдепартамента о том, как будет выглядеть ситуация, если Путина свергнут? Огромная территория России будет раздроблена и попадет в руки региональных князьков и царьков со своими узкими интересами. Что произойдет с огромным ядерным арсеналом России? Мы все пережили холодную войну благодаря внутренней сплоченности обеих сторон и благодаря тому, что каналы связи оставались открытыми. Подумайте о последствиях, если Россия распадется на враждебные образования, многие из которых окажутся вооружены стратегическим ядерным оружием.

skip

Так что же Америке делать?

Продолжать впустую терять миллиарды на военном конфликте, который не очень нас касается?

Не уж, спасибо!

Нас втягивают в третью мировую войну, потому что этого хотят демократы!

Польша должна защищать себя сама. Германия должна защищать себя сама.

Чего мы вообще с ними возимся?

Почему европейцы не могут помочь себе сами?

Jerry Syder

Спасибо автору за ценные мысли. С самого начала было очевидно, что Зеленский использует путинскую спецоперацию только для, чтобы сплотить мир на своей стороне. Никто не оспаривает гегемонистские действия России, но Путин вошел в страну, с которой у США нет договора или причин для защиты. Мы выбросили 50 миллиардов долларов (возможно, больше) на этот военный конфликт, и что, во имя Бога, Америка от этого пожнет? Доброе слово Восточной Европы? Не смешите меня!

Your Other Left

"Было бы ужасно, если бы Россия победила..." Мы действительно не знаем намерений Путина. Сомневаюсь, что он собирается завоевывать Украину. Я считаю, что если бы неонацистская угроза была убрана с его границы, он бы пошел на мир. А мы, наоборот, уже десять лет вооружаем всякие батальоны "Азовы" (организация признана террористической. Ее деятельность в России запрещена. — Прим. ИноСМИ.).

Люди, спланировавшие этот военный конфликт (Джордж Буш), даже не знали, как пользоваться смартфоном. Сейчас мы находимся в глобальной экономике. Мы не можем сокрушить Россию или Китай, не разрушив собственную экономику. Мы должны быть партнерами. Это не означает, что мы должны перестать бороться за права человека.