В Китае возложили на США ответственность за состояние китайско-американских отношений

Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне.

Вашингтон должен уважать ключевые интересы Пекина, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Ответственность за текущее состояние китайско-американских отношений лежит на США. Об этом во вторник в ходе встречи с шефом Пентагона Ллойдом Остином на полях Совещания министров обороны стран - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами в Камбодже заявил министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ.

"Ответственность за нынешнюю ситуацию, с которой сталкиваются китайско-американские отношения, лежит на США, а не на Китае", - приводятся слова Вэй Фэнхэ в сообщении Министерства обороны КНР в соцсети WeChat.

Китай придает большое значение развитию отношений между вооруженными силами КНР и США, однако Вашингтон должен уважать ключевые интересы Пекина, заявил Вэй Фэнхэ.

"Китай придает большое значение развитию отношений между вооруженными силами двух стран, однако американская сторона должна уважать ключевые интересы КНР", - приводятся слова министра в сообщении Минобороны.

Вэй Фэнхэ также выразил надежду на то, что США будут держать свои обещания, содействовать реализации договоренностей глав двух государств, а также будут придерживаться разумной и прагматичной политики в отношении Китая, содействовать возвращению двусторонних отношений на путь здорового и устойчивого развития.

Вэй Фэнхэ и Ллойд Остин в ходе встречи обсудили кризис на Украине и ситуацию вокруг Корейского полуострова.

"Стороны провели обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам, кризису на Украине, а также ситуации в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове", - сказано в заявлении Министерства обороны КНР.

Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг Тайваня и предотвращение конфликтных ситуаций между вооруженными силами Китая и США.

Предыдущая встреча глав оборонных ведомств Китая и США прошла в июне в Сингапуре на полях регионального форума по безопасности "Диалог Шангри-ла". Однако после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами был фактически приостановлен.