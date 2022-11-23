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ЦАМТО

Испания выделила почти 270 млн. евро на военную помощь Украине

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Подготовка к саммиту НАТО в Мадриде, Испания
Подготовка к саммиту НАТО в Мадриде, Испания.
Источник изображения: © AP Photo / Manu Fernandez

ЦАМТО, 22 ноября. Правительство Испании направило почти 270 млн. евро в фонд военной помощи Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 21 ноября председатель правительства страны Педро Санчес на заседании парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Мадриде.

"Испания внесла почти 270 млн. евро в Европейский фонд мира для финансирования поставок военной техники ВСУ в рамках политики Европейского Союза", – сказал премьер-министр.

П.Санчес напомнил, что с начала конфликта Испания отправила на Украину значительное количество военной техники, зенитные ракетные комплексы, генераторы и автомобили. Также правительство королевства активно занимается программами обучения украинских военнослужащих. В рамках этой инициативы Испания планирует к концу этого месяца открыть учебный центр в городе Толедо, сказал премьер страны.

Ранее сообщалось, что правительство Испании готово провести подготовку 400 военнослужащих в рамках тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии. По информации газеты El Pais, бюджет инициативы, в рамках которой за два года планируется инструктаж около 15 тыс. украинских военных и которой будут руководить непосредственно из Брюсселя, составит 106,7 млн. евро, сообщает "РИА Новости".

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