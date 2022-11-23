На верфи Newport News Shipbuilding состоялась закладка АПЛ SSN-800 "Арканзас" класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 22 ноября. Компания Huntington Ingalls Industries объявила о состоявшейся 19 ноября на предприятии ее подразделении Newport News Shipbuilding церемонии аутентификации киля АПЛ (SSN-800) "Арканзас" класса "Вирджиния".

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, мероприятие прошло виртуально без зрителей.

SN-800 "Арканзас" станет 27-й АПЛ класса "Вирджиния" в составе ВМС США. Строительство подлодки началось в марте 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действий на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки к месту проведения операций небольших групп ССО, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 30 АПЛ серии "Вирджиния" (на текущий момент заказано 38 подлодок серии). Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

"Арканзас" будет построена в варианте "Блок.4". АПЛ данной версии получили ряд конструктивных изменений, целью которых является снижение общей стоимости и повышение эксплуатационной готовности за счет увеличения межремонтного срока службы.

К настоящему времени ВМС США передана 21 АПЛ серии: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791) и "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

В апреле 2022 года на верфи Newport News Shipbuilding состоялся спуск на воду АПЛ SSN-796 "Нью-Джерси" класса "Вирджиния", в стадии постройки также находится SSN-798 "Массачусетс".