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ЦАМТО

Литва отказалась передавать Украине гаубицы и ЗРК

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Арвидас Анушаускас
Арвидас Анушаускас.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 22 ноября. Литва отказалась от передачи Вооруженным силам Украины самоходных гаубиц PzH-2000 и ЗРК NASAMS.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, трансляцию вел портал LRT (Литовское радио и телевидение).

"Мы обсуждали этот вопрос в закрытом формате – деталей, увы, не расскажем – у нас есть свои аргументы, свои предложения", – сказал он, отвечая на вопрос о причинах отказа.

Министр обороны отметил, что помощь Киеву со стороны Вильнюса уже превысила 640 млн. евро, а военная поддержка составила 232 млн. евро. По словам А.Анушаускаса, в дальнейшем Литва предоставит Киеву "необходимую амуницию".

Кроме того, он добавил, что Вильнюс планирует ускорить приобретение дополнительных систем ПВО средней дальности. Он назвал этот вопрос актуальным и важным для всего региона.

"Если учитывать спрос и предложение, то это не будет так уж легко сделать, но в следующем году мы точно инициируем этот процесс на несколько лет раньше", – сказал А.Анушаускас.

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Страны
Литва
Украина
Продукция
NASAMS
PzH 2000
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