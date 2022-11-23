Пресса Британии: Лондон поставил Киеву ракеты Brimstone второго поколения

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Великобритания при новом руководстве продолжает оставаться одной из западных стран, наиболее рьяно поддерживающих Украину в конфликте с Россией, включая и военную помощь.

Как пишет британская газета The Daily Telegraph, на этот раз Киев получил от Лондона модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. В отличие от ракет Brimstone первого поколения, которые также ранее поставлялись Украине, у ракет Brimstone 2 дальность почти в два раза больше.

Ракеты класса Brimstone используются британскими ВВС для запуска с истребителей Tornado и Typhoon, так как изначально это ракеты класса «воздух-земля». Украинские военные же запускают их чаще всего из установок, закреплённых на грузовых автомобилях. Также ранее было заявлено о нескольких случаях применения таких ракет с бортов самолётов ВС ВСУ после некоторых изменений в системе крепления оружия.

Стоимость одной ракеты Brimstone 2 составляет более 200 тысяч долларов, отмечает издание. Ракеты имеют дальность полёта до 60 километров, но только при запуске с самолёта. При пуске с земли дальность значительно меньше – максимум 12 км.

Напомним, что на днях Киев посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он пообещал продолжить поставки вооружений, включая более 120 зенитных орудий. Обращаясь к Зеленскому при встречу, Сунак заявил:

У вас потрясающая команда

- не уточнив при этом, в чём именно состоят её потрясающие свойства - в способности выпросить оружие и деньги на войну с Россией?..

Великобритания уже передала Киеву до 7000 противотанковых ракетных комплексов NLAW, сотню бронемашин, комплексы Stormer, гаубицы М109 и L119, РСЗО M270 и многое другое. Сумма военных поставок Киеву от Лондона составила около 3 млрд фунтов стерлингов.