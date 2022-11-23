СМИ: конфликт на Украине обострил разногласия между Францией и Германией

Военная операция на Украине "настроила самые могущественные страны Европы друг против друга", считает журналистка Каролина де Грюйтер

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация на Украине привела к серьезному ухудшению отношений между Германией и Францией. Такое мнение высказала обозреватель журнала "Форин полиси" Каролина де Грюйтер в опубликованной в понедельник авторской статье.

Конфликт на Украине, отмечает она, "настроил самые могущественные страны Европы друг против друга как никогда ранее". "В настоящее время между Францией и Германией существуют значительные разногласия", - добавила она. "Германию обвиняют в неевропейском поведении с ее большими национальными пакетами энергетических субсидий для граждан и промышленности, продолжающимся односторонним заключением сделок с Китаем и недостаточной финансовой и материальной поддержкой Украины", - подчеркивается в статье. При этом, продолжает журналист, "в ЕС почти всегда существовали проблемы между Францией и Германией, их решение часто имеет приоритет над решением проблем других стран".

Между этими двумя странами, продолжила обозреватель "существовало разделение труда, которое прекрасно устраивало их, а также ЕС на протяжении многих лет". "Германия могла игнорировать геополитику и сосредоточиться на торговле. Франция как единственная ядерная держава континента с серьезной армией и местом в Совете Безопасности ООН могла излучать мощь, не слишком заостряя внимание на французских долгах или дефиците. Однако уже давно было ясно, что эти отношения стали несбалансированными. В Европе Германия часто выставляет себя меньше, чем она есть на самом деле, в то время как Франция стремится к обратному", - считает автор статьи.

Суть разногласий

По мнению де Грюйтер, сейчас "Париж осыпает Берлин критикой". "Почему Берлин начинает действовать самостоятельно после того, как в течение многих лет не реагировал на многочисленные европейские инициативы [президента Франции Эмманюэля] Макрона? Почему [канцлер ФРГ Олаф] Шольц отправился в Китай в одиночку? Почему Берлин заказал в этом году американские истребители F-35, а не французские "Рафаль"? Тот факт, что Германия внезапно выступает с односторонними инициативами без согласования с Францией, нарушает хрупкий баланс между Парижем и Берлином", - отметила она. Как подчеркивает журналист, "нынешние разногласия между Францией и Германией восходят к одной из основных функций Евросоюза: не допустить, чтобы Германия вновь стала доминировать в Европе".

После начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине "фундаментальные разногласия неожиданно вышли на поверхность политики ЕС, вызвав серьезные трения между двумя странами", считает журналист. Она приводит слова бывшего специального советника французского президента Франсуа Миттерана и первого президента Европейского банка реконструкции и развития Жака Аттали. В своей недавней статье он указал на возникновение "различий в долгосрочных стратегических интересах" ФРГ и Франции, которые, по его мнению, могут быть устранены только значительными шагами Европы вперед. "Однако, поскольку память о франко-германских войнах утрачивается, он опасается, что нынешние лидеры обеих стран не осознают этого в достаточной степени. В результате "война между Францией и Германией снова становится возможной", - приводит де Грюйтер слова экономиста.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.