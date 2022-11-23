Макгрегор: генералы посоветовали Байдену не лезть на рожон на Украине

Макгрегор: русские защищаются с минимальными усилиями и максимальными потерями для врага

Руководство Пентагона пытается убедить Байдена не допустить прямого вмешательства в украинский конфликт, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту The Grayzone Аарону Мате. По его мнению, они осознали опасность подобного решения.

Аарон Мате: Давайте подробнее остановимся на состоянии вооруженных сил Украины. СМИ только и делают, что твердят о ее победах, особенно в Херсоне и Харькове. И все же кое-где СМИ, та же The New York Times, публикуют — в основном незамеченные — заметки, в которых говорится об успехах русских ракетных и БПЛА-ударов по объектам инфраструктуры Украины. Представители министерства обороны США и военные аналитики считают, что это выявляет бреши в перегруженной системе украинской ПВО. Вероятно, поэтому один американский чиновник недавно сказал в интервью Politico, что не видит причин затягивать с мирными переговорами, поскольку на кону стоит очередная сотня тысяч жизней. Не странно слышать подобное сейчас, когда конфликт длиться уже много месяцев?

Дуглас Макгрегор: Решение Москвы перейти к стратегической обороне после захвата контроля над территориями, где проживает в основном русскоязычное население, оправдалось. Украинцы потеряли десятки тысяч солдат в этой бесконечной серии атак. Многие напоминают об их успехе с Харьковом, но русских-то там было всего две тысячи!

Для русских территории важны лишь в том случае, если они дают определенное преимущество. Они часто ими разменивались, когда это имело стратегический смысл. Так они воевали с монголами, гуннами, турками, татарами, а позже — с Наполеоном и даже с немцами во время Второй мировой войны. Сами по себе территории не так уж и важны, если только не дают вам преимущество, и тогда их есть смысл удерживать. Так они и поступили на Украине, проведя границу той местности, которую легко можно удержать. Они хотят защищаться с минимальными усилиями и максимальными вражескими потерями.

Русские знают в этом толк, можно сказать, собаку съели. Долго так продолжаться не будет, поскольку у украинцев заканчиваются бойцы. Они даже не могут должным образом пополнить механизированные соединения, из-за чего пришлось оттянуть их назад. Просто закончилось топливо. Они не способны продолжать на том же уровне, что в начале, как не способны эвакуировать раненых с поля боя. Многие украинские военные умирают именно от ран. Мы отправили им сотню БТР М-113 в различном состоянии, и большинство будут использовать для эвакуации раненых. Из-за интенсивных боев вертолеты для этого задействовать нельзя.

И если мы сунемся туда со своими ВВС, то быстро потеряем большое количество самолетов. Готовность наших воздушных сил оставляет желать лучшего, так что можно сказать, наши генералы наконец прозрели и советуют президенту не лезть на рожон. Уж не знаю, о чем они говорят наедине, но Милли явно боится приказа о вмешательстве.

– На этой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс провел переговоры с российским коллегой, и Белый дом утверждает, что они не затрагивали тему урегулирования украинского конфликта, а говорили исключительно о необходимости деэскалации и неприменения ядерного оружия. Вы в это верите?

– Я знаю не больше, чем вы. Думаю, Биллу Бернсу, с учетом его опыта, вполне могли строго-настрого запретить обсуждать вопрос прекращения огня. Ведь это первое, что нужно обеспечить, прежде чем начинать переговоры. Все против, потому что украинцы же побеждают, как нам говорят, правильно? Зачем тогда прекращение огня? Так что, полагаю, они говорят правду. Даже если вы пойдете сейчас к русским, то прекращения огня вряд ли добьетесь, а вот переговоров — вполне. Только как далеко вы готовы зайти?

Вспомните их изначальные требования, если это можно так назвать, а были они до смешного просты. Во-первых, Украина должна оставаться нейтральной, отказаться от идеи вступить в НАТО и не размещать на своей территории силы альянса. Во-вторых, двум отделившимся от Украины республикам нужно предоставить автономию, они – русские. В-третьих, Крым необходимо признать российским, каковым он был всегда, начиная с 1700-х годов.

Нужно понять вот что: русские не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев — и тому есть множество подтверждений. Последние бьют "хаймарсами" по мирным жителям в Донецке, Луганске, Крыму и других местах. У нас об этом не говорят, потому что Украина такая вся из себя святая, демократическая и совершенная, а Россия — злая, авторитарная и ужасная.

– Если Вашингтон в состоянии прекратить конфликт, то почему не сделает этого? Ему настолько плевать на жизни украинцев и европейцев?

– Честно сказать, я не видел там особой озабоченности по этому вопросу. Будь все иначе, мы бы никогда не позволили конфликту зайти так далеко. Как я неоднократно говорил, невозможно представить себе ситуацию, когда президент США втягивает страну в дела Восточной Европы в целом и в конфликт с Россией в частности. Единственный наш реальный интерес в этом регионе — положить конец боевым действиям и помочь во что бы то ни стало выработать решение.

В конце февраля я написал об этом целую статью, в которой предложил задействовать нейтральные силы: финнов, индийцев, австрийцев, малайцев — кого угодно, чтобы они сформировали силу, которая встанет между русскими и украинцами и создаст линию прекращения огня. А уж потом давайте садиться за стол переговоров, разбираться во всем и находить решение. Но никого мое предложение не заинтересовало.

– Как вы думаете, Россия прилагает достаточно усилий в этом направлении? Путин как-то обмолвился о направлении миротворческой миссии на Донбасс. Мне лично кажется — а я могу ошибаться, — что они не особенно озадачиваются этой проблемой. Они даже не обращались в Совбез ООН с просьбой выделить группу международных миротворцев для защиты жителей Донбасса.

– Я знаю, что в городах и деревнях Донбасса проживает огромное количество русских, которые не раз жаловались на угрозу истребления со стороны бойцов батальона "Азов"*. Российские войска и танки подоспели как раз вовремя, чтобы спасти этих людей от расстрела, а их дома — от сожжения. Опасность была реальной. Не думаю, что Путин шибко сильно доверяет ООН, и могу его понять. Взять хотя бы последнее голосование, в ходе которого большинство стран-членов проголосовали так, как сказала им Америка, ведь она имеет на них рычаги давления, она контролирует основанную на долларе экономику, финансы, финансовые учреждения, МВФ, Всемирный банк.

Как кто-то в Центральной Африке, Латинской Америке или Юго-восточной Азии может противостоять Соединенным Штатам? "Извините, мы с вами не согласны и считаем, что у русских была веская причина так поступить?" Скорее они скажут, что мы, мол, сочувствуем русским в нынешних обстоятельствах, но выделяться не в наших интересах, поэтому мы проголосуем так же, как проголосуют США. Путин был не так уж и не прав, когда решил, что от ООН помощи ждать не приходится. Чего он не осознавал в полной мере, так это всеобъемлющего стремления нынешней вашингтонской клики разрушить Россию и свергнуть его режим. Во-вторых, он не оценил степень нашего участия и влияния в политике Киева.

– Насколько, по-вашему, велик этот контроль?

– Он абсолютен и неограничен. Захоти президент Соединенных Штатов мирного соглашения или переговоров, он велел бы Зеленскому заткнуться. Есть теория, что украинского президента окружают радикальные националисты, которые в этом случае его казнят. Уж не знаю, правда это или нет; не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Но если ему небезразлична судьба Украины, то в итоге придется пойти на риск ради спасения жизней других. Лично я за ним не замечал такой готовности. А вы?

– И я — нет. Как мы узнали от Фионы Хилл (экс-помощник президента США по европейским и российским делам. – Прим. ИноСМИ.), американские чиновники подтверждают, что в апреле Россия и Украина начали готовить некое мирное соглашение, но по какой-то причине все сорвалось. Путин тогда заявил — и это подтвердили украинские СМИ со ссылкой на источники, близкие к Зеленскому, — что тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил Киев о прекращении западной помощи Украине в случае заключения мирного соглашения с Россией. То есть фактически ему было приказано воевать дальше и оставалось только согласиться.

– Нужно понимать, что в этом вопросе позиции Лондона и Вашингтона тесно переплетены. Без предварительного обсуждения с США Джонсон никуда бы не поехал и ничего бы никому не велел. Уверен, имела место договоренность.

Давайте откровенно: американцы не слышат правду, они слышат только то, что им внушают влиятельные деятели с Уолл-Стрит, из СМИ и даже из Голливуда. Откройте любой список богатейших и наиболее влиятельных людей и увидите, что большинство из них подписываются под официальным нарративом и продвигают определенную повестку, но уж точно не действуют в интересах американского народа. Вряд ли где-нибудь в Сиэтле или Канзасе народ охотно откликнется на призыв пойти воевать против России в составе сил НАТО. Одни поинтересуются, что такое НАТО, а другие попросят показать Украину на карте. И я не виню людей за это. Мы — американцы, у нас замечательная страна, мы живем меж двух огромных океанов и в некотором смысле представляем собой остров, и нам это лишь на руку. Если бы мы отказались от бесконечных войн, то смогли бы вести дела с кем угодно и заработали бы кучу денег. Вместо это мы только и делаем, что выбираем, кого наказать на этот раз.

– Что скажете об угрозе ядерной войны, которая может разразиться в результате конфликта на Украине?

– На данный момент лично у меня беспокойства по этому поводу нет. Ученые утверждают, что вероятность ядерного конфликта составляет 20%. К сожалению, ее никогда нельзя исключать полностью. Меня несколько успокаивают заявления президента Байдена, которые он сделал в ходе визита в Китай. Он согласился с коллегами в том, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Насколько мне известно, русские придерживаются такой же позиции.

Да им это и не нужно, у них и без того достаточно высокоточных управляемых ракет, боеприпасов и артиллерии — всего необходимого. Так что очень надеюсь, ядерной войны не будет. Полагаю, что не будет. И надеюсь.

* – запрещенная в России террористическая организация