Ложь Киева поставила мир на грань масштабной войны

TAC: НАТО оказалась в ловушке из-за заявлений Зеленского о падении ракет в Польше

После ракетного инцидента Украина и страны Балтии призывали применить статью 5, но это была прямая дезинформация, ведь Зеленский не мог не знать правды о случившемся, пишет ТАС. Эти заявления грозили обернуться мировой войной, и Киев бы её не пережил.

Сумантра Майтра (Sumantra Maitra)

"Это превращается в нелепость, – сказал один неназванный натовский дипломат. – Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто не обвиняет Украину, а она открыто лжет. А это наносит больший ущерб, чем ракета".

Эта тирада прозвучала после того, как украинские власти опровергли единую точку зрения НАТО и США, которые пришли к выводу, что Киев дал промашку и запустил ракету по территории одного из своих главных сторонников, убив двоих человек. Ему не хватило благородства сразу признать допущенную ошибку и продемонстрировать хоть какое-то раскаяние, хотя в этом случае вряд ли кто-то стал бы винить Украину. В конце концов, она борется с Россией, а инциденты с огнем по своим случаются в ходе интенсивных боевых действий даже в лучших армиях мира, и даже тогда, когда процесс преодоления конфликта идет на самом высоком уровне.

Наиболее ответственно в данном случае поступила Польша, по которой ударила ракета. Варшава заявила, что проводит расследование, а затем призвала НАТО обсудить вероятную "атаку". Когда стало предельно ясно, что удар не был нанесен со стороны России, Польша отозвала свою просьбу, поданную в соответствии со статьей 4.

Но в течение 14 часов над евроатлантическим пространством висела реальная угроза ядерной войны. Утверждение о том, что в Польшу прилетела российская ракета, прозвучало из уст одного-единственного анонимного "высокопоставленного руководителя из разведки". Это заявление сначала растиражировала Associated Press, а затем лоббисты, маскирующиеся под экспертов национальной безопасности. Распространению этой фальшивки безответственно способствовали прибалтийские государства и Украина.

Зеленский заявил, что НАТО пора принять серьезные контрмеры. Украинский министр иностранных дел решил проявить самостоятельность и сказал, что разговоры об ударе украинских ПВО по Польше – это "теория заговора". Депутат украинской Рады Леся Василенко написала в Твиттере: "Две российские ракеты летят над Украиной к польской границе. Удары по польской территории и пока две жертвы среди гражданского населения. Это требует применения натовской статьи 5. Верно?" Затем, когда ее версия распалась в режиме реального времени, депутат разразилась новым выпадом в Твиттере: "Это Россия виновата! Если бы Путин не сошел с ума и не поливал вчера Украину градом ракет, никаких ударов не было бы. Ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Пшеводуве".

Би-Би-Си сообщила: "Находящиеся на линии фронта с Россией прибалтийские страны поспешили потребовать коллективной обороны НАТО". Президент Литвы Гитанас Науседа написал в Твиттере: "Необходимо защитить каждый дюйм натовской территории!" Другие заявили, что этот инцидент указывает на необходимость дальнейшего наращивания военной помощи Украине. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс сказал, что НАТО могла бы предоставить дополнительные средства ПВО Польше и прикрыть ими "часть украинской территории". Премьер-министр Эстонии Кая Каллас отметила, что Запад должен оказывать Украине больше военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Попросту говоря, целая куча людей призывала к прямой войне между двумя крупнейшими ядерными державами, исходя из своих мелких местечковых интересов.

Сейчас, когда сформировалось общее мнение, что причиной инцидента стало отклонение украинской ракеты от курса, кажется невероятным, что об этом могли не знать украинские власти и некоторые их лоббисты в Вашингтоне. Невозможно поверить, что руководитель воюющей страны не получает информацию с линии фронта от своих командиров о траектории полеты сошедшей с курса зенитной ракеты, в то время как он сам и его правительство делают заявления о необходимости срочно применить положение о коллективной обороне НАТО.

На вашингтонском языке это явный случай умышленной дезинформации. Откровенно говоря, украинское правительство и военное командование не могли не знать, что по сути дела, они призывают начать мировую войну. Любой здравомыслящий военный стратег знает, что означает статья 5. Это знают страны НАТО. Это должны знать страны Прибалтики. Недовольное руководство американской разведки и чиновники из администрации, попавшие в силки своей высокопарной черчиллевской риторики, тоже это знают, по крайней мере, сейчас. И тем не менее.

В международных отношениях существует загадка. Влияют ли великие державы на своих сателлитов, или это маленькие и идеологизированные государства тянут за собой своих безмозглых и недальновидных покровителей? Социолог Шумпетер писал: "В известном нам мире не было уголка, где не находились бы в опасности или не подвергались бы нападению какие-нибудь интересы. По крайней мере, так утверждалось. Если это не были римские интересы, то это были интересы римских союзников".

С точки зрения Макиавелли, вполне понятно, зачем украинскому руководству лгать всему миру. Так оно сможет заставить всех участвовать в их вооруженном конфликте, пусть даже это чревато угрозой ядерного уничтожения. Обман зачастую эффективнее силы. Фидель Кастро тоже пытался втянуть Советский Союз в свою войну, но Советы проявили предусмотрительность и не стали спускать своих собак с цепи.

Казалось бы, разумные маленькие государства должны усердно оберегать то незначительное влияние, которым они обладают, а не подрывать коренные интересы группы, которая защищает их существование. Чем же в таком случае объяснить фанатизм Прибалтики, с которым та настаивает на расширении НАТО и политике балансирования на грани войны с Россией? Чем объяснить сопротивление Украины достижению важных договоренностей, причем сопротивляется она так, что настраивает против себя собственных союзников? Каков бы ни был результат тотальной войны, которой они так страстно добиваются, эти страны в любом случае не выживут как единые государственные образования. И в чем тогда смысл их усилий? Есть две возможные причины – не взаимоисключающие, а возможно, взаимосвязанные.

Первая носит идеологический характер. Исторически простая гипотеза зачастую бывает правильной. А вторая – и здесь все становится намного сложнее – чем больше альянс, тем меньше выбора у гегемона. Расширение НАТО укрепляет либерально-интернационалистские господствующие взгляды и множит имперскую, самообеспечиваемую и увеличивающуюся бюрократию, из-за чего гегемону типа США труднее действовать в своих интересах, так как приходится отстаивать точку зрения группы. Ни одна великая держава или империя в истории не попала в западню собственного идеологического перенапряжения сил. В данном случае мифический волк Фенрир не только не скован цепью, но продолжает уничтожать себя воткнутым в пасть мечом.

НАТО не сделает ни единого шага без разрешения Вашингтона. Но этот эпизод дает возможность задуматься над происходящим и пересмотреть некоторые периферийные обязательства альянса, а также риски возникающих в результате спиралей эскалации. В следующий раз миру может повезти меньше.