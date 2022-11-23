UGV чешского производства на форуме сил будущего.

На прошедшем в середине октября 2022 года в Праге форуме сил будущего (Future Forces Forum) местный производитель наземных систем компания VOP CZ представила беспилотные наземные транспортные средства (UGV) собственной разработки. Сообщается, что некоторые из них в ближайшем будущем поступят на вооружение чешской армии, в то время как другие только находятся в стадии проектирования.

К изготовлению наземных роботизированных систем VOP CZ приступила в 2013 году. Ранее компания участвовала в таких производственных программах, как поставка 107 БТР Pandur II 8×8, 300 бронированных кабин для колесных боевых машин Ajban от имени Nimr ОАЭ, а также в программах модернизации основных боевых танков Т-72М4-CZ и Т-55.

Семейство UGV, разработанное VOP CZ, называется TAROS (аббревиатура от TActical RObotic System) и объединяет ряд платформ, последняя из которых передана чешской армии для испытаний в середине 2020 года и в настоящее время должна производиться чешской военной компанией VTÚ.

Разведывательный наземный беспилотник UGV-Pz

Первая модель – это разведывательный робототехнический комплекс UGV-Pz размерами 2,4×1,7×2,3 м с пакетом датчиков на шасси 6×6, предназначенный для оснащения различными комплектами разведывательных средств. Максимальная скорость на пересеченной местности составляет 15 км/ч, а запас хода по дороге превышает 20 км. Он может преодолеть уклон в 30% и такой же угол бокового наклона.

Специально спроектированная надстройка содержит РЛС наблюдения за полем боя Thales Squire на телескопической мачте, и оптико-электронный блок, оснащенный поворотной головкой, обеспечивающей полный поворот на 360° и угол наклона от - 25° до + 65°. В оптический комплект поставки входят дневная телевизионная камера с широким (59° x 46°) и узким полем зрения (2,2° x 1,6°), а также неохлаждаемая тепловизионная камера с углом обзора от 35° x 27° до 4,4° x 3,3°. Установлены также лазерный дальномер с диапазоном действия 80-20 000 м и лазерный маркер с дальностью действия 15 км.

Канал передачи данных между UGV-Pz и станцией управления обеспечивает контроль дрона на дистанции 3-5 км. Общая масса системы составляет 1870 кг. Как и все внедорожники TAROS, UGV-Pz оснащен независимыми рулевыми колесами, которые помимо обычного движения обеспечивают круговой разворот, боковое движение крабом, уменьшенный радиус поворота. Привод робота полностью электрический, батареи обеспечивают не только питание независимых электродвигателей колес, но и длительное время работы сенсорного блока.

В настоящее время UGV-Pz оснащен пакетом автономности, который позволяет ему самостоятельно передвигаться в различных режимах: "следуй за мной", "обнаружение и объезд препятствий", "движение по маршруту". В стадии разработки находятся другие режимы, например, статическое и динамическое патрулирование.

Модель UGV SOM 6. Источник: invoen.ru

Другим робототехническим комплексом, разработанным по требованиям чешской армии, является UGV SOM 6 (от Systém Ochrany a Monitorování, или «система защиты и мониторинга»). Аппарат также основан на семействе TAROS, но имеет конфигурацию 4×4. Он оснащен объемными лидарами, которые обеспечивают определенную степень автономности, позволяющей UGV не только избегать препятствий, но и обнаруживать злоумышленников в пределах контролируемого периметра.

Оптико-электронный пакет с камерами дневного / ночного видения обеспечивает возможность идентификации, в то время как система двусторонней аудиосвязи позволяет прослушивать любой подозрительный шум и в конечном итоге отправлять предупреждающие сообщения.

Как сообщается, SOM 6 уже используется подразделениями военной полиции, отвечающими за безопасность объектов, что позволяет уменьшить количество персонала, необходимое для выполнения такой задачи. Для увеличения дальности хода выбрана гибридная силовая установка. Бортовой дизельный генератор позволяет заряжать аккумуляторы.

Робототехнический комплекс TAROS V4

Представленный на форуме будущих сил TAROS V2 – демонстратор, основанный на модульной концепции, которая позволяет изменять его конфигурацию от 4×4 до 8×8. Однако главной моделью стал новый TAROS V4, четвертая итерация UGV, разработанная VOP CZ. По сравнению с вариантом V3 внесены улучшения в силовую и приводные системы модели, а также в логику, обеспечивающую автономное движение. Установлены новые, более эффективные батареи, которые вместе с доработанной системой управления питанием позволяют использовать меньшее количество батарей для увеличения дальности хода.

Беспилотный автомобиль TAROS V4 основан на спецификациях компании с учетом текущих тенденций и с перспективой разработки платформы, ориентированной на более широкий экспортный рынок. Модель имеет размеры 2,83х1,78х1,85 м. Боевой вес робота – 1850 кг, из которых 350 кг приходятся на полезную нагрузку.

Максимальная скорость по дороге с твердым покрытием – 15 км/ч, по грунту – 10 км/ч. На пересеченной местности и/или в автономном режиме скорость падает до 1-5 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 341 Ач обеспечивает запас хода в 40 км. Серийная гибридная конфигурация с дизельным генератором, используемым для подзарядки аккумулятора, позволяет значительно увеличить этот показатель.

Модель TAROS V4 с оружейной станцией

На форуме будущих сил демонстрировался TAROS V4, оснащенный дистанционно управляемой оружейной станцией с 12,7-мм пулеметом. В доступной брошюре описывалась версия контр-БПЛА с РЛС ReGuard 3D, разработанная Retia. Радар X-диапазона с АФАР способен обнаруживать БПЛА с радиолокационным сечением 0,01 кв.м на дальности 6,5 км, с сечение 0,1 кв.м - 11 км, самолёт с сечением 1 кв.м – на дальности 18 км и высоте до 3000 м.

РЛС весит 66 кг. Антенна имеет ширину 0,65 м, высоту 0,75 м и толщину 0,235 м, что позволяет легко интегрировать ее в UGV, подобный TAROS V4. По данным производителя, в настоящее время проектирование платформы полностью завершено, а автономный пакет близок к завершению. Система будет готова к презентации потенциальным клиентам в начале 2023 года.

По утверждениям экспертов, представленные на выставке образцы – это не последний шаг в развитии семейства TAROS. Новая модель, предположительно V6, уже находится в разработке.

По материалам ресурса edrmagazine.eu