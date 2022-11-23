Средние державы активизировались. У них появилась сила влиять на мир

Дневник: средние державы почувствовали силу и начали менять геополитический ландшафт

Российско-украинский конфликт высветил активизацию средних держав как основной движущей силы реформирования международной среды, пишет "Дневник". Эти государства объединяет одно – они хотят быть за столом переговоров, а не в меню, потому что у них есть сила и амбиции влиять на свои регионы.

Иван Крастев

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина на Бали в рамках саммита G20 стала парадоксом – и лучшим доказательством того, что холодная война еще не вернулась.

Новый геополитический ландшафт формируют неопределенность и амбиции тех, кого можно назвать средними державами.

Со стороны может показаться, что российско-украинский конфликт возвращает к противостоянию времен холодной войны между "свободным миром" и российским (и китайским) авторитаризмом. Однако при ближайшем рассмотрении картина усложняется.

В то время как союзники Америки в Европе сплотились в защиту Украины и против молчаливой поддержки Пекином действий Владимира Путина, другие страны, особенно на глобальном юге, отреагировали иначе. И это имеет смысл в контексте распада порядка, сложившегося после окончания холодной войны.

Саудовская Аравия, давний союзник США по холодной войне, и нынешний партнер в сфере безопасности – Индия, в последнее время пересматривают свои отношения США, надеясь, что они станут более открытыми. Саудовцы стали сближаться со странами БРИКС. В то же время у индийцев появился здоровый аппетит к обесценившейся российской нефти (хотя в сентябре Нарендра Моди осудил Путина).

Призывы Запада к солидарности с Украиной часто остаются без внимания. Глобальный юг по-прежнему не спешит объявлять сопротивление Киева России антиколониальной войной, ведь его собственная постколониальная идентичность была сформирована борьбой с европейскими империями или гегемонией США, а не битвами с Россией или Китаем.

И пока США разбирается со стремлением некоторых союзников к более открытым отношениям, друзья России в Центральной Азии стали вести себя более сдержанно. В случае с Казахстаном действия России на Украине не укрепили союз Москвы с Астаной, а фактически привели к его распаду.

Российско-украинский конфликт высветил активизацию средних держав как основной движущей силы реформирования международной среды.Эти страны складываются в довольно странную группу: трудно ответить, что объединяет Южную Африку, Индию, Южную Корею, Германию, Турцию, Саудовскую Аравию или Израиль.

Некоторые из этих стран – демократии, другие – автократии, третьи же находятся в серой зоне между двумя формами правления. Эти страны развили свою идентичность после окончания холодной войны во взаимосвязанном мире, где часто главный торговый партнер - не ближайший союзник, и для этих стран технологический разрыв между США и Китаем может иметь большее значение, чем их идеологическое противостояние.

Некоторые средние державы — это развивающиеся страны с растущим населением, другие — экономические державы, борющиеся с демографическим спадом. Некоторые из них приобрели статус средней державы из-за географического размера, другие — из-за экономической силы. Одни - конструктивные члены международного сообщества, готовые к сотрудничеству, другие подозрительны и предпочитают заключать сделки.

У всех них есть общая черта: они полны решимости быть за столом, а не в меню, потому что у них есть сила и амбиции влиять на свои регионы.Или, как отметила Шеннон О'Нил из Совета по международным отношениям в своей книге "Миф о глобализации", в большинстве мест по всему миру глобализация рассматривается как регионализация. В этом ключ к влиянию средних держав.

Роль Турции в российско-украинском конфликте - наиболее наглядный пример деятельности такой средней державы. Президент Реджеп Тайип Эрдоган отдалился от союзов времен холодной войны и развивает амбицию быть невестой на каждой свадьбе и младенцем на каждом крещении. Верная этой идее, Анкара теперь стремится преуменьшить свою роль члена НАТО и союзника США в обмен на желание быть посредником между Москвой и Киевом.

Активность средних держав может быть полезна при поиске глобальных решений, таких как климатические инициативы ЕС, но может привести к кровопролитию, если она выражается в поддержке действий России на Украине. И это новая норма — отличительная черта зарождающегося международного порядка.

Одно можно сказать наверняка: новой Бандунгской конференции, подобной той, что была в 1955 году, не будет; мы не увидим возрождения движения неприсоединения времен холодной войны. Нет идеологии, объединяющей средние державы, потому что их интересы часто разнятся или даже конкурируют. Да и движение этих стран — это даже не движение.

Средние державы стремятся оказать глобальное влияние на Вашингтон или Пекин, хотя сами понимают, как мало шансов, что им это удастся. Но если во время холодной войны именно средним державам приходилось приспосабливаться к капризам и планам сверхдержав, то сегодня США и Китай должны научиться управлять миром, сформированным в результате действий средних держав. И действия России на Украине – ярчайший пример этой новой реальности.