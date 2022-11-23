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На Украине победила Россия. США должны прекратить эскалацию конфликта

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Переговоры России и Украины в Гомельской области
Переговоры России и Украины в Гомельской области.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Кряжев

Sabah: эскалацией украинского кризиса США изолируют сами себя

Парадокс налицо: Россия "проигрывает" на Украине, поэтому США призывают Зеленского к перемирию с Путиным, пишет Sabah. А на последних саммитах слышались призывы к урегулированию кризиса. Очевидно, кто сейчас на самом деле побеждает и кто должен прекратить эскалацию ситуации, отмечает автор.

Берджан Тутар

В военном конфликте на Украине, который идет уже 270-й день, происходят интересные события. Запад, главным образом англосаксы, и некоторые турецкие прозападные авторы демонстрируют безграничную активность на фоне ухода России из Херсона.

Выражаясь фразой в духе диалектического подхода немецкого философа Гегеля, картина перед нами указывает на трагедию людей, которые стремятся "не быть теми, кто они есть, и быть теми, кем они не являются".

Налицо глубокий парадокс. Если Россия "проигрывает", то почему западные страны, прежде всего США, оказывают давление на Владимира Зеленского в направлении мира и примирения?

Более того, мы даже видели сообщения в американских СМИ о том, что Джо Байден пытается всячески дисциплинировать Зеленского из-за кулис, чтобы тот отказался от своего юношеского бойцовского настроя.

Вместе с тем, на какой бы международный саммит последних дней мы ни посмотрели, будь то G20, АСЕАН или АТЭС, во всех итоговых декларациях обращает на себя внимание решительная позиция о том, что военный конфликт на Украине отныне должен прекратиться и необходимо как можно скорее достичь примирения.

Даже Польше, занимающей воинственную позицию по отношению к России, пришлось продемонстрировать гибкость после визита директора ЦРУ Уильяма Бернса (William Burns). Только три небольших прибалтийских государства, Эстония, Латвия и Литва, хотят, чтобы военный конфликт на Украине превратился в конфликт между НАТО и Россией.

А другими участниками "ястребиного" фронта, несомненно, являются Великобритания и Украина. Однако решение США сделать шаг назад стало тормозить и этих игроков. Собственно говоря, президенту США Байдену самому пришлось разоблачить ракетную провокацию в отношении Польши.

Тем не менее остановить эти "ястребиные" круги очень трудно. Они по-прежнему поют победоносные песни, игнорируя геополитическую, военную, экономическую, дипломатическую динамику на мировой арене.

Однако отныне империалистический грим спадает. Украинский выпад России нанес поражение империалистическому центру.

Давайте не будем забывать, что главной целью Владимира Путина на Украине была не военная победа или присоединение новых территории к России. Главной целью было политически подорвать глобальную гегемонию Атлантики и пошатнуть евроатлантический статус-кво.

И у него получилось. Более того, Россия сделала это с помощью военизированных формирований Вагнера и ополчения чеченского лидера Кадырова. А именно без привлечения более регулярной российской армии. Между тем CNN даже пишет, что запасы вооружений США для поставок Украине истощены.

Таким образом, США и их союзники, оказавшиеся беспомощными перед российским арсеналом вооружений, живой силой и гиперзвуковыми ракетами, наряду с военным поражением на фронте также потерпели экономическое и дипломатическое поражение на мировой арене.

Экономическая война, направленная на изоляцию России, дала обратный эффект. Из-за санкций продовольственный и энергетический кризисы в Европе достигли апогея. Негодование европейцев угрожает будущему западных правительств и отношениям США с континентом. Нидерланды, присоединившись к Венгрии, объявили, что не признают санкции. Такие страны, как Германия, Франция, Италия, Испания, где энергетический кризис углубляется, больше не поощряют фантазии Зеленского. Все хотят мира и примирения.

В результате США, не сумевшие добиться желаемого союза против России в Европе, потерпели аналогичное фиаско и в незападном мире. Такие страны, как Китай, Индия, Турция, Бразилия и Саудовская Аравия, не поддержали антироссийские действия США.

Незападный мир, который предупреждает, что поддержка военных действий на Украине еще более усугубит глобальный продовольственный и энергетический кризис, усиливает давление на США на всех платформах.

Кроме того, такие приоткрывшие дверь к миру шаги, как зерновая сделка и вывод войск из Херсона, нанесли тяжелый удар и по усилиям англосаксов в направлении демонизации Владимира Путина.

В результате США, услышавшие предупреждение мира и не сумевшие получить желаемой поддержки даже от своих союзников, теперь вынуждены вступить в диалог с Россией.

Иными словами, если США в попытке изолировать Россию от мира будут настаивать на продолжении конфликта на Украине, то сами столкнутся с риском глобальной изоляции.

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