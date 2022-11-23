Россия призвала Турцию к сдержанности на фоне ударов по Сирии и Ираку

Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Россия призывает Турцию к сдержанности в Сирии
МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Москва призвала Анкару к сдержанности после нанесенных ударов по территории Сирии и Ирака, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака.
Поводом для проведения турецкой операции стал теракт, совершенный на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. Жертвами взрыва стали шесть человек, пострадали более 80.
Подозреваемую в совершении теракта задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
По его словам, необходимо не допустить эскалации напряженности регионе и попытаться найти мирное решение "курдского вопроса".
Лаврентьев отметил, что Турция заранее не уведомляла Россию о планах провести воздушную операцию в Сирии и Ираке.
Лаврентьев также назвал лживыми данные о неизбирательности нанесенных сирийскими силами ударов по Идлибу.
Обстановку в Сирии серьезно дестабилизирует присутствие воинского контингента США, продолжил Лаврентьев.
Спецпредставитель президента РФ отметил, что Москва будет работать с Анкарой и Тегераном, чтобы способствовать принятию курдами решения о выводе американского контингента, расположенного преимущественно в курдских регионах Сирии без мандата правительства республики.
Лаврентьев добавил, что участники переговоров по Сирии в Астане также обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в арабской республике.
По его словам, радикальные исламистские группировки действуют в центральных районах Сирии, на юге и северо-востоке страны.
Переговоры "астанинского формата" стартовали в столице Казахстана 22 ноября. Участие в 19-м раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов мирного процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН и стран-наблюдателей.
Вооруженное противостояние турецкой армии и военизированных формирований Рабочей партии Курдистана началось в 1984 году.
Ранее радио Sputnik сообщало, что ВКС России нанесли удары по базе группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийском Идлибе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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