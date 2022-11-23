Россия призвала Турцию к сдержанности на фоне ударов по Сирии и Ираку

Спецпредставитель президента РФ Лаврентьев: Россия призывает Турцию к сдержанности в Сирии

МОСКВА, 22 ноября/ Радио Sputnik. Москва призвала Анкару к сдержанности после нанесенных ударов по территории Сирии и Ирака, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о ликвидации 184 боевиков за два дня операции "Коготь-Меч" против курдских формирований на севере Сирии и Ирака.

Поводом для проведения турецкой операции стал теракт, совершенный на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле 13 ноября. Жертвами взрыва стали шесть человек, пострадали более 80.

Подозреваемую в совершении теракта задержали, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

"Будем призывать наших турецких коллег к сдержанности определенной, чтобы не допустить эскалации напряженности, причем не только в северных и северо-восточных районах Сирии, но и на всей территории", – сказал Лаврентьев в ходе 19-го раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане.

По его словам, необходимо не допустить эскалации напряженности регионе и попытаться найти мирное решение "курдского вопроса".

Лаврентьев отметил, что Турция заранее не уведомляла Россию о планах провести воздушную операцию в Сирии и Ираке.

"Мы надеемся убедить наших турецких партнеров воздержаться от применения чрезмерной силы на сирийской территории", – сказал спецпредставитель президента России.

Лаврентьев также назвал лживыми данные о неизбирательности нанесенных сирийскими силами ударов по Идлибу.

"Не могу не отметить поток лживой информации в западных СМИ о том, что сирийские вооруженные силы при поддержке РФ нанесли ряд "неизбирательных ударов" по территории Идлиба. Это лживая информация. Все удары наносятся после троекратной проверки целей", – заявил он.

Обстановку в Сирии серьезно дестабилизирует присутствие воинского контингента США, продолжил Лаврентьев.

"Незаконное присутствие американских военных на территории Сирии – один из важнейших факторов того, что ситуация нестабильна. Мы считаем, что только за счет вывода американского военного контингента не только из северо-востока, но и из 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа способствовало бы успокоению ситуации, стабилизации", – сказал он.

Спецпредставитель президента РФ отметил, что Москва будет работать с Анкарой и Тегераном, чтобы способствовать принятию курдами решения о выводе американского контингента, расположенного преимущественно в курдских регионах Сирии без мандата правительства республики.

Лаврентьев добавил, что участники переговоров по Сирии в Астане также обсудят вопросы безопасности в свете активизации террористов в арабской республике.

По его словам, радикальные исламистские группировки действуют в центральных районах Сирии, на юге и северо-востоке страны.

Переговоры "астанинского формата" стартовали в столице Казахстана 22 ноября. Участие в 19-м раунде консультаций принимают делегации стран-гарантов мирного процесса (Россия, Турция, Иран), представители правительства и оппозиции Сирии, а также ООН и стран-наблюдателей.

Вооруженное противостояние турецкой армии и военизированных формирований Рабочей партии Курдистана началось в 1984 году.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ВКС России нанесли удары по базе группировки "Джебхат ан-Нусра"* в сирийском Идлибе.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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