Косачев прокомментировал заявление Столтенберга о военной помощи Украине

Наращивание поставок оружия Киеву и стремление к миру являются взаимоисключающими действиями, отметил вице-спикер Совета Федерации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев после заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о наращивании военных поставок Киеву для достижения мира призвал западных политиков осознать, что стремление к миру и накачивание Украины оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия.

Выступая в понедельник на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде, Столтенберг заявил, что организация хочет добиться "приемлемого для Украины мирного урегулирования", поэтому она должна наращивать военные поставки Киеву.

"Иногда даже трудно поверить, что эти взаимоисключающие тезисы рождаются в одной и той же голове <...>. Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия. Больше смертей ради мира - это однозначно не то, что приблизит переговоры", - написал сенатор во вторник в Telegram-канале.

Слова про "приемлемое для Украины" решение Косачев назвал "очень опасной оговоркой". "Все больше политиков и экспертов в странах НАТО констатируют, что интересы и цели Киева и стран альянса в этом пункте далеко не идентичны. Приемлемым, а точнее жизненно важным лично для [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения (не для Украины), является прямое вовлечение НАТО в конфликт. Через немедленное членство Украины в блоке, создание бесполетной зоны и так далее", - отметил виде-спикер Совфеда.

По его мнению, если Столтенберг поддерживает эту логику, он действует не просто против интересов граждан стран НАТО, "но еще и потакает безумной логике украинских авантюристов, которые сейчас выбирают между мировой войной и карой от местных наци в случае компромисса с Россией". "И им, похоже, первый сценарий намного приятнее. Вопрос и в том, в какой мере люди на Западе давали мандат Брюсселю для втягивания их в конфликт с ядерной державой. Почему-то менее значимые проблемы решаются голосованием, а вот вопрос жизни и смерти передан нескольким русофобствующим чиновникам, которых народы не выбирали", - подчеркнул политик.