Reuters: Армия США ускоряет закупки оружия для пополнения истощившихся арсеналов

С начала специальной военной операции России на Украине Соединенные Штаты отправили Киеву военную помощь, сумма которой составила около $17,9 млрд

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Командование Сухопутных войск (Армии) США ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками военной помощи Украине. Об этом сообщил в понедельник журналистам помощник министра Армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш. Его слова приводит агентство Reuters.

Буш пояснил, что ускорение процесса заключения контрактов основано на одновременном выполнении некоторых действий, которые раньше осуществлялись последовательно.

С начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине США отправили Киеву военную помощь общим объемом примерно в $17,9 млрд. По данным Пентагона, за последнее время американские власти заключили с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контракты на сумму $2,6 млрд с целью пополнить истощившиеся арсеналы. При этом только со второй половины октября Соединенные Штаты заключили такого рода контракты на сумму около $1 млрд, в основном на поставку боеприпасов и ракет. По словам помощника министра, такие темпы заключения контрактов на 15% превышают внутренние нормативы Пентагона по темпам расходования средств. Он добавил, что Армия 3 мая получила из бюджета первую часть средств на пополнение вооружений, а затем финансирование направлялось каждые несколько недель. Объемы средств варьировались от нескольких сотен миллионов до почти $1 млрд. Темпы их получения во многом зависят от заключения новых контрактов на закупку оружия, отметил Буш.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении СВО на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Некоторые западные политические деятели признали, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.