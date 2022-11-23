В NASA заявили об успешном полете корабля Orion к Луне

Техник работает на космическом корабле Orion на ракете SLS в январе 2022 года.

В частности, в ведомстве отметили, что солнечные панели аппарата генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Полет космического корабля Orion, запущенного к Луне на первом этапе лунной программы Artemis, проходит без происшествий и в соответствии с планом. Об этом сообщил в понедельник на онлайн-брифинге руководитель первого этапа лунной программы NASA Говард Ху.

"Orion в целом показывает хорошие результаты. Двигательная установка работает просто превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше", - сказал он.

Ху также отметил, что корабль не получил физических повреждений при запуске и может успешно вернуться на Землю после выполнения миссии.

Руководитель программы полетов к Луне Artemis Майкл Сарафин в свою очередь указал, что полет Orion проходит по плану. Он покинет дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны 30 ноября, а 11 декабря ожидается его приводнение в Тихом океане.

Старт ракеты Space Launch System (SLS) вместе с кораблем Orion состоялся 16 ноября с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Как ожидается, беспилотный полет космического корабля продлится 26 дней. Он должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту Orion находятся три манекена, которых используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.