Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Румынская армия начала поставлять бронетехнику формированиям киевского марионеточного режима. Правда, речь идет не об обещанных ранее Т-72 и боевых машинах пехоты MLI-84, а о старых бронетранспортерах, являющихся местными версиями советских БТР-60ПБ.

Как сообщает "РГ: русское оружие", на днях у боевиков ВСУ был замечен модернизированный ТАВ-71М, отличающийся от своей первоначальной версии доработанной кормовой частью.

Такие изменения были внесены, потому что вместо двух бензиновых двигателей V6 по 140 л.с. установлена пара дизельных, более экономичных 135-сильных Saviem 797-05, выпускавшихся по французской лицензии.

Также у БТР несколько изменена башня, имеющая углы применения пулеметов 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ, от -5 до +85 градусов, что позволяет более эффективно вести огонь по воздушным целям.

Боевая масса - около 11000 кг. Толщина брони корпуса в лобовой части - 9 мм, борта -7 мм, днища - 5 мм. Экипаж - три человека. Количество перевозимых пехотинцев - восемь.

Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч, при преодолении водных преград - 10 км/ч. Имеется система регулирования давления в шинах.

В Румынии эти бронетранспортеры считаются устаревшими, их планируется заменить более современными образцами.