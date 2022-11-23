Telegraph: Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone

Ракеты оснащены лазерной системой самонаведения, отмечает газета

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Великобритания поставила Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2, дальность пуска которых в два раза больше, чем у ранее переданных ракет Brimstone первого поколения. Об этом в понедельник вечером сообщила газета The Daily Telegraph.

Ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения, традиционно запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon, однако ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые машины. Издание отмечает, что стоимость одной ракеты Brimstone 2, поступившей на вооружение королевских ВВС в 2016 году, оценивается примерно в £175 тыс. ($207 тыс.). Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, но при запуске с наземных платформ она равна порядка 12 км.

Ранее Великобритания направила на Украину около 7 тыс. противотанковых ракетных комплексов NLAW, более 100 бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer, оснащенные ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и буксируемых орудий L119, реактивные системы залпового огня M270, более 16 тыс. артиллерийских снарядов, барражирующие боеприпасы и 4,5 тонны пластичных взрывчатых веществ.

В середине октября также стало известно, что правительство Великобритании поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, AMRAAM) для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS. Кроме того, Лондон обещал каждые четыре месяца обучать 10 тыс. украинских солдат на рассчитанных на три недели курсах подготовки. Согласно последним данным, к настоящему моменту британские инструкторы подготовили уже больше 7 тыс. военнослужащих ВСУ.

19 ноября премьер-министр Великобритании Риши Сунак, посетивший Киев, сообщил, что Лондон передаст Киеву 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. В свою очередь Минобороны королевства проинформировало, что к середине декабря поставит для ВСУ 25 тыс. комплектов зимней формы, 2 тыс. спальных комплектов для чрезвычайно холодной погоды и 150 палаток с обогревом в рамках очередного пакета помощи.