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ТАСС

Новая мобильная пусковая установка под "Циркон" сможет применять ракеты "Оникс"

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Комплекс "Бастион" и ракета "Циркон"
Комплекс "Бастион" и ракета "Циркон".
Источник изображения: РИА "Новости"/Минобороны России/YouTube

Сверхзвуковые ракеты используют как в береговом комплексе "Бастион", так и на надводных и подводных носителях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Созданная в России мобильная пусковая установка под гиперзвуковую ракету "Циркон" сможет запускать и сверхзвуковые ракеты "Оникс", используемые как в береговом ракетном комплексе (БРК) "Бастион", так и на надводных и подводных носителях. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Созданная пусковая установка нового берегового ракетного комплекса унифицирована как под ракету "Циркон", так и под ракету "Оникс", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждение этой информации.

Ранее источник агентства рассказал, что предприятия оборонно-промышленного комплекса разработали и изготовили в "железе" мобильную пусковую установку БРК с гиперзвуковой ракетой "Циркон". По его словам, прототип уже создан, как и в случае с БРК "Бастион", пусковая установка будет нести две ракеты.

По словам другого источника ТАСС, БРК с ракетой "Циркон", как и его предшественник, комплекс "Бастион", будет обладать способностью поражать как надводные, так и наземные цели.

Ракеты "Оникс" и "Циркон" разработаны и производятся в реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", участник Союза машиностроителей России). 

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Страны
Россия
Продукция
Бастион
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
СМР
Проекты
ГЗЛА
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