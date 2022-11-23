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ТАСС

Посадку первого японского аппарата на Луну отменили из-за проблем со связью

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Логотип японского космического агентства JAXA.

Установленные на зонде солнечные батареи не развернуты в нужную сторону и аккумуляторы не получают энергию

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Посадка первого японского исследовательского аппарата "Омотэнаси" на поверхность Луны отменена из-за проблем со связью. Об этом сообщило во вторник Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Операцию планировалось осуществить в ночь с 21 на 22 ноября. Однако аппарат не может принимать сигналы с Земли, поскольку установленные на нем солнечные батареи не развернуты в нужную сторону и аккумуляторы не получают необходимую энергию. Таким образом, корректировку его положения невозможно было провести и зонд не смог выйти на лунную орбиту для последующей посадки.

Если вопрос со связью будет решен, JAXA намерено с помощью зонда проводить замеры радиации в космосе. "Омотэнаси" должен был стать первым японским аппаратом, совершившим посадку на Луну. Он имеет компактные размеры - 37 см в высоту и 24 см в ширину, а его вес составляет всего 12,6 кг.

"Омотэнаси" был отправлен к Луне 16 ноября с помощью американской сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) вместе с кораблем Orion в рамках первого этапа лунной программы Artemis. В то же день японский аппарат успешно отделился и начал самостоятельный полет.

Старт ракеты Space Launch System состоялся с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида. Как ожидается, беспилотный полет космического корабля Orion продлится 26 дней. Он должен совершить два витка вокруг Луны, а затем вернуться на Землю и приводниться в Тихом океане. На борту Orion будут находиться три манекена, которых используют, в частности, для измерения уровня радиации во время полета.

В NASA весной 2019 года объявили, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в беспилотном режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов. 

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