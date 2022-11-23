Войти
ТАСС

ЦПК сформировал предложение по новому набору космонавтов

50
0
0
Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Документ в ближайшее время направят в Роскосмос

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) подготовил предложение по набору в отряд космонавтов в 2023 году, в ближайшее время оно будет направлено в Роскосмос. Об этом сообщил ТАСС начальник ЦПК Максим Харламов.

"У нас есть согласованная с Роскосмосом методика разработки, представления и содержания такого предложения. В соответствии с этой методикой предложение подготовлено и в ближайшее время будет направлено на рассмотрение в госкорпорацию", - заявил Харламов.

По словам начальника ЦПК, сроки отбора там не указаны, однако предлагается начать его в 2023 году. Для пополнения отряда космонавтов могут быть отобраны четыре человека в соответствии с расчетом потребностей. "Есть вариант отбирать четыре человека, а есть вариант - шесть человек. Но это будет уже обсуждаться после того, как мы официально предложения отправим, они будут рассматриваться на межведомственной комиссии, уполномоченной принимать соответствующие решения о начале отбора", - добавил он.

При этом Харламов предположил, что раньше лета набор объявлен не будет.

В июле прошлого года Харламов заявил в интервью ТАСС, что ЦПК планирует в середине 2022 года предложить Роскосмосу открыть новый набор в отряд космонавтов. Решение о наборе принимает госкорпорация. В апреле текущего года Харламов сообщал ТАСС, что центр ожидает уточнения перспективной программы полетов для составления предложения. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Похожие новости
20.10.2022
В эксперименте с роботом "Теледроид" на орбите примут участие минимум шесть космонавтов
24.08.2022
Российские космонавты признаны годными к полету на МКС на американском корабле Crew Dragon
13.07.2022
Cмог ли бы российский «Орел» вместе с «Желтым соколом» преодолеть силу сопротивления санкционоой атмосферы бюрократического запада
06.11.2020
Экипаж 65-й миссии на МКС начал отработку выходов в космос
07.08.2020
ЦПК начал подготовку к полёту с космическими туристами
23.08.2012
Роскосмос подготовил затребованный Медведевым план реформ
15.06.2012
Психологи предлагают рыбалку и охоту на МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 01:06
  • 38331
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 00:51
  • 1
В Минобороны заявили об установке допзащиты на новой бронетехники ВС РФ в полевых условиях
  • 22.11 22:45
  • 2
Новая российская БПМ "Манул" может стать основой для целого семейства
  • 22.11 21:46
  • 1
ЕС хочет построить новые торговые пути в обход России
  • 22.11 21:43
  • 1
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договорённостей по Сирии
  • 22.11 21:12
  • 2
"Киев точно надо вернуть". Рогозин призвал довести СВО до победного конца
  • 22.11 21:10
  • 1
Министр обороны Израиля сообщил о телефонном разговоре с главой Минобороны Азербайджана
  • 22.11 21:06
  • 1
Власти Германии назвали состав очередного пакета военной помощи Украине
  • 22.11 15:07
  • 11
Танк Т-14«Армата» замечен на полигоне для подготовки мобилизованных
  • 22.11 12:00
  • 1
«Сфера»: спутниковая группа цифрового прорыва
  • 22.11 11:22
  • 0
НАТО наращивает ударную группировку у границ Союзного государства
  • 22.11 10:38
  • 1
Бондарев заявил об отсутствии у Киева ресурсов для наступления на Крым
  • 22.11 10:17
  • 1
Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей
  • 22.11 09:18
  • 1
В России впервые представили дрон «Барражирующий Камикадзе»
  • 22.11 09:00
  • 2
Песков заявил, что смена власти в Киеве не является целью спецоперации