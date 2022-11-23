Дело бронетехники: как танки проламывают оборону ВФУ под Авдеевкой

Спецрепортаж «Известий» — о жизни и работе российских военных на передовой

После взятия Опытного российские войска смогли зайти на окраины поселка Водяное. Там нашим подразделениям удалось закрепиться — при поддержке артиллерии и тяжелой бронетехники. Теперь им предстоит взломать оборону ВСУ и один из главных аргументов в этом непростом деле — танковые подразделения. О том, с какими сложностями сталкиваются танкисты на Авдеевском направлении, почему закрытые люки бронемашины можно считать признаком профессионализма и как противника «сдувает» из сливной трубы — в специальном репортаже «Известий» с передовой.

Вернувшаяся тактика

Данные с БПЛА, ведущих разведку и корректирующих огонь, поступают на командный пункт подразделения бронетехники в режиме реального времени.

— Замечено передвижение противника в данном районе. Там было несколько групп, которые заносили (в дома) вооружение и оборудовали позиции, — офицер отдельного танкового батальона с позывным Атаман показывает на большом экране картинку с воздуха.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Экипажи в укрытии готовятся к выезду для поражения обнаруженного противника. Это новые для донецких танкистов машины Т-80 с газотурбинным двигателем, на которые перешел после начала СВО отдельный танковый батальон Народной милиции Донецкой республики. У этих танков выше скорость, их проще эксплуатировать зимой, и на них лучше система управления огнем — по сравнению с Т-72 и Т-64. Но всё же это советская техника, которая разрабатывалась под другое ведение боевых действий, и на машинах можно заметить дополнительные блоки динамической защиты, установленные уже в войсках по опыту боев в застройке.

Сегодня будет применяться противоречивый прием: танки готовятся работать с закрытых позиций. В 70-е годы такое ведение огня посчитали слишком дорогостоящим и неэффективным и убрали из уставов и наставлений. Но в 2015–2017 годах во время боев в Донбассе этот способ стал возвращаться в войска ДНР, а сегодня стал одним из основных в ВС РФ.

В современных условиях танкам тяжело действовать против эшелонированной и подготовленной в инженерном отношении обороны противника, которая проходит по районам плотной застройки. Кроме того, ВСУ насыщены различными противотанковыми средствами в огромных количествах. В такой ситуации часто применять танки прямой наводкой нерационально.

Помог формированию новых способов применения танков и прогресс электроники. С помощью навигаторов, современных средств связи и беспилотной разведки танкисты могут вести огонь с очень большой точностью. А безопасность экипажей обеспечивают скорость и подвижность боевых машин, мощная танковая броня.

Снарядный эллипс

— Мы сейчас выполняем задачи по оказанию огневой поддержки нашей пехоте, которая двигается к Водяному. Осколочно-фугасными (снарядами) бьем по блиндажам, сливным трубам вдоль трассы, где они сидят, — рассказывает наводчик одной из машин с позывным Костер, пока мы ожидаем команды на выезд.

«Трубы», о которых он говорит, стали одними из проблемных целей для артиллеристов во время боев на авдеевском направлении. Эти крупные бетонные водостоки под Донецкой кольцевой автодорогой плохо доступны для минометов, в последнее время к их поражению стали привлекать танки.

Командир показывает видео, которое ему прислали благодарные пехотинцы после штурма одной из таких «труб». На кадрах хорошо видно, как после точного попадания 125-мм танкового снаряда в отверстие водостока противника «сдуло» через дальний конец трубы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По сегодняшним целям назначена работа двух машин, заранее определены места для ведения огня. Но с самого утра стоит плотный осенний туман, беспилотники на переднем краю ждут просвета, а экипажи у машин — их команды.

— У танка разброс снарядов меньше, эллипс рассеивания намного меньше (чем у артиллерии). Противник не успевает нас засечь, работаем быстро и сразу отходим, — хвалит свою машину Костер.

Автомат заряжания на танках позволяет выпустить всего за несколько минут 28 снарядов, а стабилизированное орудие не нуждается в таком долгом восстановлении наводки, как у артиллерии. Поэтому, пристрелявшись по назначенной цели, танкисты могут нанести по ней очень мощный удар и уйти быстрее, чем будут обнаружены.

Как только погода немного улучшается, получаем команду на огневой налет. Нам необходимо на машинах опередить танки и оказаться на позиции с камерами на пару минут раньше. Судя по всему, этого момента ждали сразу несколько соседних подразделений: пока мы выходим из джипа, мимо пролетают на разные огневые позиции 64-ки и 72-ки из других танковых батальонов.

Огневой опыт

Наш Т-80 быстро занимает позицию и наводит орудие. Одним из признаков профессионализма экипажа, как нам поясняют, можно считать закрытые люки. Это значит, что в машине бесперебойно работает связь и приборы, поэтому экипажу нет необходимости высовываться из-под брони.

Первые выстрелы занимают примерно по две-три минуты, остальная серия ритмично уходит в сторону противника, как только приходит доклад о том, что пристрелка прошла успешно. Вслед за последним выстрелом машина срывается с места, показывая, на что способен легендарный «летающий танк», ставший интернет-мемом.

— Таким методом попадали в блиндаж, прямо в дырочку (бойницу). Если корректировка хорошая, можно с 8 км попасть, — уже после выполнения задачи рассказывает командир танка Дракон.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Применение танков в условиях авдеевского направления требует не только подготовки, но и высокого качества управления. Князь рассказывает, как в батальоне смогли наладить связь с БПЛА через шлюзы и беспроводные каналы. Таким образом командиры не просто наблюдают, но могут оперативно управлять боем, проводить расчеты для сложных условий стрельбы и поддерживать взаимодействие с пехотными подразделениями, в интересах которых действуют. У противника подобные системы более распространены, — благодаря поставкам из США спутниковых интернет-терминалов с высокой скоростью передачи данных.

Сегодня тактика применения бронетехники по опыту боев СВО меняется на глазах, подразделения постоянно обмениваются своими наработками и опытом применения танков, взаимодействия с БПЛА и мотострелками. Еще недавно огонь с закрытых позиций считался экспериментом. Сейчас же — распространяется из донецких подразделений по всей русской армии.

Дмитрий Астрахань