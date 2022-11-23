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РИА Новости

В МАГАТЭ заявили о наличии значительных повреждений на территории ЗАЭС

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Запорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

МАГАТЭ: специалисты агентства обнаружили значительные повреждения на территории ЗАЭС

МОСКВА, 21 ноября/ Радио Sputnik. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра Запорожской АЭС зафиксировали значительные повреждения, полученные в результате обстрелов, сообщается на сайте организации.

"Специалисты зафиксировали повреждение резервуаров для хранения конденсата, вызвавшее нерадиоактивную утечку, а также нанесение ракетных ударов по главной дороге вдоль реакторов станции и по выведенной из строя железной дороге", – говорится в заявлении МАГАТЭ.

В агентстве отметили, что от осколков пострадал трубопровод, проводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий. Кроме того, есть видимые повреждения рядом с помещением, где размещена охрана станции.

Эксперты МАГАТЭ добавили, что ключевое оборудование ЗАЭС не повреждено. Они заверили, что проблем с ядерной безопасностью нет.

"Состояние шести реакторных блоков стабильное, и подтверждена целостность отработавшего топлива, свежего топлива и низко-, средне- и высокоактивных отходов в соответствующих хранилищах", – уточнили в агентстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

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Рамзан Кадыров
Проекты
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ЯО
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