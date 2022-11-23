В МАГАТЭ заявили о наличии значительных повреждений на территории ЗАЭС

МАГАТЭ: специалисты агентства обнаружили значительные повреждения на территории ЗАЭС
МОСКВА, 21 ноября/ Радио Sputnik. Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во время осмотра Запорожской АЭС зафиксировали значительные повреждения, полученные в результате обстрелов, сообщается на сайте организации.
В агентстве отметили, что от осколков пострадал трубопровод, проводящий сжатый воздух, и кровля одного из зданий. Кроме того, есть видимые повреждения рядом с помещением, где размещена охрана станции.
Эксперты МАГАТЭ добавили, что ключевое оборудование ЗАЭС не повреждено. Они заверили, что проблем с ядерной безопасностью нет.
Ранее радио Sputnik сообщило, что глава Чечни Рамзан Кадыров показал кадры обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ.