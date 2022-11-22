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ТАСС

Эксперты МАГАТЭ не выявили на ЗАЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности

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Последствия обстрела Запорожской АЭС
Последствия обстрела Запорожской АЭС.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Инспекторы МАГАТЭ обнаружили на ЗАЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку из них

ВЕНА, 21 ноября. /ТАСС/. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружили на Запорожской АЭС непосредственной угрозы ядерной безопасности, несмотря на обширные повреждения станции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте агентства.

"Эксперты МАГАТЭ сегодня оценили степень ущерба, нанесенного интенсивным обстрелом ЗАЭС в выходные дни <...>. Они подтвердили, что несмотря на серьезность обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и нет никаких непосредственных угроз ядерной безопасности", - говорится в документе.

МАГАТЭ обнаружило на ЗАЭС повреждения резервуаров для конденсата и нерадиоактивную утечку. "Группа [инспекторов] в числе своих наблюдений [зарегистрировала] повреждение резервуаров для хранения конденсата, что вызвало нерадиоактивную утечку", - отмечается в заявлении. Кроме того, специалисты МАГАТЭ сообщили о следах "нескольких ударов по главной дороге, идущей вдоль блоков реакторов станции, по неработающей железной дороге станции, трубопроводу со сжатым воздухом, пораженному осколками".

В МАГАТЭ заявили, что два реактора ЗАЭС остаются в режиме горячей остановки. "Старшие сотрудники сообщили представителям МАГАТЭ, что четыре реактора ЗАЭС остаются в режиме холодной остановки и два - в режиме горячей остановки, продолжая вырабатывать пар и горячую воду для нужд ЗАЭС и Энергодара, где проживают многие служащие станции и их семьи", - указано в сообщении.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности у ЗАЭС. "В связи с возобновлением обстрелов генеральный директор активизировал свои консультации, направленные на создание зоны безопасности на станции", - отмечается в сообщении. 

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