Старые танки Т-64А переброшены ВСУ на линию боевого соприкосновения

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

ВСУ из-за понесенных больших потерь вынуждены использовать устаревшие танки Т-64А. Пять боевых машин были замечены недавно на херсонском направлении. Об этом сообщает "РГ: русское оружие".

В середине лета, когда эту технику впервые заметили на железнодорожных платформах следующего в неизвестном направлении воинского эшелона, некоторые из экспертов делали предположения, что командование вооруженных формирований киевского режима намерено использовать их в качестве учебных, для подготовки новых экипажей.

Однако из-за того, что значительную часть штатной техники и поставленных из стран Восточной Европы Т-72 воины-освободители превратили в металлолом, началось массовое снятие с хранения старых "шестьдесят четвертых" и их переброска к линии боевого соприкосновения.

Всего, по обнародовавшимся данным, на базах имелось около полутора сотен единиц, правда часть из них превратили в машины разминирования.

Выпуск таких танков начался в 1969 году, производство продолжалось до 1980 года. Главным отличием модификация "А" от первоначальной версии объекта с 115-мм орудием 2А21 стало более мощное 125-мм орудие 2А26. Имеется спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ.

Судя по тому, что на машинах можно увидеть закрытые пулеметные установки, предназначенные для установки 12,7-мм НСВТ "Утес", их изготовили после 1972 года.

В качестве прицелов-дальномеров использовался не оправдавший себя оптический ТПД-2-49. Ночной же прицел ТПН-1-49-23 позволял обнаруживать цели на дистанциях всего 600-800 метров.

Комбинированная защита башни по стойкости эквивалента 400 мм брони от подкалиберных снарядов и 450 мм от кумулятивных. Корпус: 305-мм и 450-мм соответственно. По нынешним меркам, этого недостаточно, чтобы противостоять современным боеприпасам. Динамическая защита отсутствует.

Мощность двигателя 5ТДФ - 700 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км. Боевая масса - 38500 кг. Экипаж - три человека.