Brimston, которые Британия поставляет Украине, оказались ракетами повышенной дальности

Британские противотанковые ракеты, которые прибыли на Украину из Великобритании, оказались комплексами NLAW Brimstone-2 повышенной дальности стрельбы. Об этом сообщает издание Army Recognition, изучившее фотографию с прибывшим из Британии грузом, опубликованную в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker.

Издание отмечает, что Brimstone-2 по сравнению с оригинальной версией имеет улучшенную головку самонаведения, улучшенный планер и лучшую производительность бортового оборудования.

При этом максимальная дальность стрельбы ракеты за счет нового двигателя Vulcan "удваивает" дальность действия ракеты - до более чем 40 км.

Ранее сообщалось, что Великобритания могла передать Украине до половины имеющихся у нее в распоряжении противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Украина могла получить до 7 000 комплексов противотанковых ракет NLAW, что составляет «до половины британских запасов»

Британское министерство обороны не раскрывает количество оружия, переданного Украине. Но в ведомстве говорили о примерно 10 000 противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone.

Денис Тельманов