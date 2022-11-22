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Газета.ru

Brimston, которые Британия поставляет Украине, оказались ракетами повышенной дальности

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Источник изображения: UAWeapons/Twitter

Британские противотанковые ракеты, которые прибыли на Украину из Великобритании, оказались комплексами NLAW Brimstone-2 повышенной дальности стрельбы. Об этом сообщает издание Army Recognition, изучившее фотографию с прибывшим из Британии грузом, опубликованную в Twitter-аккаунте Ukraine Weapons Tracker.

Издание отмечает, что Brimstone-2 по сравнению с оригинальной версией имеет улучшенную головку самонаведения, улучшенный планер и лучшую производительность бортового оборудования.

При этом максимальная дальность стрельбы ракеты за счет нового двигателя Vulcan "удваивает" дальность действия ракеты - до более чем 40 км.

Ранее сообщалось, что Великобритания могла передать Украине до половины имеющихся у нее в распоряжении противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Украина могла получить до 7 000 комплексов противотанковых ракет NLAW, что составляет «до половины британских запасов»

Британское министерство обороны не раскрывает количество оружия, переданного Украине. Но в ведомстве говорили о примерно 10 000 противотанковых ракет, включая NLAW, Javelin и Brimstone.


Денис Тельманов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
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