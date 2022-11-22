"Вагнер" против "Моцарта": какие ЧВК участвуют в боях на Украине

В ЛНР сообщили о десятке воюющих на стороне Киева частных военных компаниях
Утром 21 ноября появились кадры, как в подконтрольном Киеву Артемовске американский полковник и основатель ЧВК «Моцарт» Энди Милберн раздает украинским солдатам шевроны. После этого в народной милиции ЛНР заявили, что на стороне ВСУ воюет несколько западных частных военных компаний - и часто они служат щитом для действий регулярных военных подразделений стран НАТО.
В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ принимают участие до десяти иностранных частных военных компаний. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что часто эти ЧВК служат прикрытием для регулярных войск стран НАТО.
По словам Марочко, число иностранцев в составе вооруженных формирований Украины сейчас увеличивается: прибывают бойцы из постсоветстких республик, стран Восточной Европы и НАТО. Он напомнил, что еще до начала спецоперации на территории страны был сформирован иностранный легион, куда, в основном, набирали солдат из стран Балтии и Польши.
"Сейчас этот иностранный легион довольно-таки сильно был потрепан нашими войсками, и они разбились на более мелкие какие-то группы, от взвода до ротно-тактических групп, и выполняют различные задачи здесь, на Донбассе", - добавил представитель народной милиции ЛНР.
Марочко рассказал о воюющих на стороне ВСУ частных компаниях на фоне более ранних сообщений: утром 21 ноября профильные Telegram-каналы сообщили, что в находящийся под контролем Киева Артемовск (Бахмут) прибыл полковник морской пехоты США в отставке, основатель ЧВК «Моцарт» Эндрю (Энди) Милберн.
На опубликованных кадрах Милберн раздавал людям в форме с украинскими опознавательными знаками шевроны. Американский военный называл своими главными противниками во время боевых действий на Украине российскую ЧВК "Вагнера".
В августе он рассказывал, что недавно созданная им ЧВК "Моцарт" состояла из нескольких десятков военных инструкторов: за четыре месяца они успели обучить около 2,5 тыс. украинских солдат. По словам Милберна, подготовка бойцов ВСУ является основной миссией "Моцарта". Однако источники "Московского комсомольца" сообщали, что в последние недели численность личного состава ЧВК могла значительно вырасти. И наемники начали принимать непосредственное участие в боевых действиях на артемовском направлении.
При этом Милберн просил не делать ассоциации между его компанией и ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что для обеих названием послужили фамилии известных композиторов прошлого.
Основатель "Вагнера" российский предприниматель Евгений Пригожин на информацию о прибытию в Артемовск "Моцарта" заявил, что говорить о противостоянии двух ЧВК "как-то смешно".
- говорится в опубликованном пресс-службой компании "Конкорд" комментарии Пригожина.
Тот факт, что в мире может найтись сила, способная противостоять ЧВК "Вагнер", Пригожин назвал ожидаемым и нормальным течением истории. "Но говорить о противостоянии "Вагнера" и "Моцарта" - это как-то смешно. ЧВК «Вагнер» достойно противостоит украинской армии, и она - решающая сила на этом направлении. Безусловно, американцы, наверное, могут научить украинцев техническим новшествам, но что касается боевого мастерства, украинская армия сама может успешно обучать любую армию Европы или мира», - резюмировал бизнесмен.
О том, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники, российское военное ведомство сообщало еще в первые же дни после начала спецоперации на Украине. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 3 марта говорил, что «на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний (ЧВК). Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и [колонны] подвоза материальных средств».
Впоследствии участие иностранцев в конфликте на стороне Киева подтвердилось пленением десятков наемников из различных стран, в том числе ЕС и США.
В сентябре российские военкоры сообщили, что во время боев за Изюм и Купянск в Харьковской области в рядах ВСУ были замечены наемники из американской ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater и Xe Services LLC. Academi считается самой крупной в мире частной военной компанией, по различным оценкам, ее личный состав исчисляется 21 тысячей человек. Основную прибыль ЧВК получает за участие в военных конфликтах в рамках правительственных заказов. Academi имеет тесные связи с ЦРУ и Пентагоном, а ее основатель, бывший офицер спецназа ВМС США Эл Кларк, является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии США.
В Харьковской области, как сообщал военкор Андрей Медведев, Academi представлена ветеранами войн в Ираке, Сирии, Афганистане. Это не только солдаты из США, но и бывшие военные и полицейские из стран Южной Америки, Восточной Европы, бывших союзных республик.
Михаил Котляр