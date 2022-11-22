"Вагнер" против "Моцарта": какие ЧВК участвуют в боях на Украине

В ЛНР сообщили о десятке воюющих на стороне Киева частных военных компаниях

Утром 21 ноября появились кадры, как в подконтрольном Киеву Артемовске американский полковник и основатель ЧВК «Моцарт» Энди Милберн раздает украинским солдатам шевроны. После этого в народной милиции ЛНР заявили, что на стороне ВСУ воюет несколько западных частных военных компаний - и часто они служат щитом для действий регулярных военных подразделений стран НАТО.

В боевых действиях на Украине на стороне ВСУ принимают участие до десяти иностранных частных военных компаний. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Он отметил, что часто эти ЧВК служат прикрытием для регулярных войск стран НАТО.

"Частных военных компаний здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка до 10, этих частных компаний. Они являются прикрытием тех регулярных сил натовских, которые находятся здесь, на Украине", - рассказал офицер.

По словам Марочко, число иностранцев в составе вооруженных формирований Украины сейчас увеличивается: прибывают бойцы из постсоветстких республик, стран Восточной Европы и НАТО. Он напомнил, что еще до начала спецоперации на территории страны был сформирован иностранный легион, куда, в основном, набирали солдат из стран Балтии и Польши.

"Сейчас этот иностранный легион довольно-таки сильно был потрепан нашими войсками, и они разбились на более мелкие какие-то группы, от взвода до ротно-тактических групп, и выполняют различные задачи здесь, на Донбассе", - добавил представитель народной милиции ЛНР.

Марочко рассказал о воюющих на стороне ВСУ частных компаниях на фоне более ранних сообщений: утром 21 ноября профильные Telegram-каналы сообщили, что в находящийся под контролем Киева Артемовск (Бахмут) прибыл полковник морской пехоты США в отставке, основатель ЧВК «Моцарт» Эндрю (Энди) Милберн.

На опубликованных кадрах Милберн раздавал людям в форме с украинскими опознавательными знаками шевроны. Американский военный называл своими главными противниками во время боевых действий на Украине российскую ЧВК "Вагнера".

В августе он рассказывал, что недавно созданная им ЧВК "Моцарт" состояла из нескольких десятков военных инструкторов: за четыре месяца они успели обучить около 2,5 тыс. украинских солдат. По словам Милберна, подготовка бойцов ВСУ является основной миссией "Моцарта". Однако источники "Московского комсомольца" сообщали, что в последние недели численность личного состава ЧВК могла значительно вырасти. И наемники начали принимать непосредственное участие в боевых действиях на артемовском направлении.

При этом Милберн просил не делать ассоциации между его компанией и ЧВК "Вагнера", несмотря на то, что для обеих названием послужили фамилии известных композиторов прошлого.

Основатель "Вагнера" российский предприниматель Евгений Пригожин на информацию о прибытию в Артемовск "Моцарта" заявил, что говорить о противостоянии двух ЧВК "как-то смешно".

«Мы не устраивали конкурсов на название, так исторически сложилось. И так сложилось, что ЧВК «Вагнер» - самая крупная частная армия в мире и самая боеспособная. Поэтому как бы не называли себя - «Моцартами» или «Сальери», «Шубертами» или «Киркоровыми» - различные воинские формирования, в любом случае, это не дает им ни сил, ни преимуществ, ничего, кроме хайпа",

- говорится в опубликованном пресс-службой компании "Конкорд" комментарии Пригожина.

Тот факт, что в мире может найтись сила, способная противостоять ЧВК "Вагнер", Пригожин назвал ожидаемым и нормальным течением истории. "Но говорить о противостоянии "Вагнера" и "Моцарта" - это как-то смешно. ЧВК «Вагнер» достойно противостоит украинской армии, и она - решающая сила на этом направлении. Безусловно, американцы, наверное, могут научить украинцев техническим новшествам, но что касается боевого мастерства, украинская армия сама может успешно обучать любую армию Европы или мира», - резюмировал бизнесмен.

О том, что на стороне ВСУ воюют иностранные наемники, российское военное ведомство сообщало еще в первые же дни после начала спецоперации на Украине. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 3 марта говорил, что «на фоне окружения и уничтожения российскими вооруженными силами основных группировок украинских националистов западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний (ЧВК). Прибывшие на Украину иностранные наемники совершают диверсии и налеты на российские колонны техники и [колонны] подвоза материальных средств».

Впоследствии участие иностранцев в конфликте на стороне Киева подтвердилось пленением десятков наемников из различных стран, в том числе ЕС и США.

В сентябре российские военкоры сообщили, что во время боев за Изюм и Купянск в Харьковской области в рядах ВСУ были замечены наемники из американской ЧВК Academi, ранее известной как Blackwater и Xe Services LLC. Academi считается самой крупной в мире частной военной компанией, по различным оценкам, ее личный состав исчисляется 21 тысячей человек. Основную прибыль ЧВК получает за участие в военных конфликтах в рамках правительственных заказов. Academi имеет тесные связи с ЦРУ и Пентагоном, а ее основатель, бывший офицер спецназа ВМС США Эл Кларк, является одним из крупнейших спонсоров Республиканской партии США.

В Харьковской области, как сообщал военкор Андрей Медведев, Academi представлена ветеранами войн в Ираке, Сирии, Афганистане. Это не только солдаты из США, но и бывшие военные и полицейские из стран Южной Америки, Восточной Европы, бывших союзных республик.

Михаил Котляр