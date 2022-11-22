Траты на оружие и энергоносители убивают польскую экономику

Одна из самых антироссийски настроенных стран Европы – Польша – внезапно столкнулась с поистине катастрофической инфляцией. Цены на продукты растут каждый день, даже польские заключенные должны оплачивать электричество, граждане Польши бегут из своей страны. А все потому, что польское правительство совершило ряд серьезных ошибок.

Ожидается, что высокая инфляция еще как минимум в течение нескольких месяцев будет способствовать существенному замедлению экономического роста в Польше. Об этом предупредил президент Национального банка Польши (НБП) Адам Глапинский – а уж он-то лучше многих других осведомлен о ситуации в экономике государства.

"20% превращаются в 24%"

Сегодня Польша демонстрирует самый высокий показатель инфляции с марта 1997 года – и это, естественно, непосредственным образом сказывается на экономике. По данным Глапинского, рецессия в Польше особенно заметна в таких сферах, как розничные продажи и строительство. И в ближайшее время, по словам специалиста, ждать улучшения ситуации не стоит. "Все прогнозы показывают, что дальнейшее замедление активности польской экономики неизбежно и очень существенно. Это приведет к очень сильному внутреннему снижению давления спроса и будет действовать против инфляции. Рост экономики снизится вплоть до нуля", – уведомил глава польского Нацбанка. Адам Глапинский предполагает, что к февралю 2023 года инфляция в Польше вырастет до 19%.

В свою очередь в польском Госсовете по денежной политике прогнозируют уже в начале следующего года рост инфляции до 24%. "Сегодня утром мы получили новую информацию, которая меняет картину следующего года. Председатель Польского фонда развития Павел Борыс сообщил, что в следующем году, вероятно, у нас не будет "антиинфляционного зонтика" (имеются в виду введенные правительством сниженные ставки НДС на продукты питания, электричество и отопление – прим. ВЗГЛЯД). Это означает, что инфляция одномоментно подскочит на три-четыре процентных пункта. То есть прогнозируемые на февраль 20% превращаются в 24%", – предупредил в начале ноября член Совета по денежной политике Польши Людвик Котецкий.

Упомянутый им руководитель государственного Фонда развития Борыс в интервью телеканалу TVN 24 подтвердил, что финансовое положение Польши становится все более трудным. Борыс пояснил, что основной рост расходов связан с перестройкой энергетической системы страны (после отказа от российского газа) и ассигнованиями на вооружение на следующий год.

Похожего мнения придерживается и главный экономист польского Bank Pocztowy Моника Куртек. Она призывает готовиться к дальнейшему росту цен. В ближайшие месяцы продолжат дорожать продукты питания, а также другие товары и услуги. И в некоторых случаях скачки цен будут отражать то, что произошло в последние месяцы (подорожание удобрений и посевов, подорожание энергоносителей, подорожание топлива и т. д.) с заметным замедлением. Как предполагает Моника Куртек, пик инфляции придется на февраль 2023 года.

Счета растут

Инфляция затронула в Польше самые разные стороны жизни. В частности, Rzeczpospolita пишет, что поляки всё меньше ходят в кафе и рестораны и всё больше экономят. Это ставит под удар отрасль общепита, которая еще даже не успела прийти в себя после пандемии COVID-19. Эксперты отмечают: инфляция повлияла на покупательские способности поляков сильнее, чем коронавирусные ограничения.

"Инфляция не только приводит к обеднению домашних хозяйств и соответственно к снижению расходов, в том числе на поездки или питание вне дома, но и к существенному давлению на заработную плату. Тем более, что весь сектор HoReCa (гостиницы, рестораны, кейтеринг) в связи с уходом многих сотрудников во время пандемии испытал огромную нехватку персонала", – сообщает профессор Вальдемар Роговский, главный аналитик польского реестра должников BIG InfoMonitor.

Из исследования, предпринятого по заказу этой организации в октябре 2022-го, явствует, что инфляция повлияла на сокращение расходов на отдых сильнее, чем пандемия – в настоящее время аж 31% поляков тратит меньше на путешествия, чем год назад (осенью 2021-го этот показатель составлял 24%). И немудрено – уже долгое время в списке приоритетов и забот поляков на первых местах находятся куда более неотложные нужды: оплата счетов и покупка основных продуктов питания.

Польская пресса сообщает, что в октябре ежедневные покупки обходились польским покупателям дороже в среднем на 26,1%, чем годом ранее. За год масло и сахар подорожали более чем вдвое, а мясо – более чем на 30%. По данным Главного статистического управления Польши, инфляция в октябре (здесь и ниже показатели приводятся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) достигла 17,9%. Как показал "Индекс цен в розничных магазинах", подорожали все двенадцать проанализированных категорий товаров. Во всех рассматриваемых случаях скачок был двузначным. Больше всего подорожали жиры – в среднем для всей категории этот рост составил 48,8%. При этом особенно заметно подорожало растительное масло – на 53,6%.

На втором месте в рейтинге лидеров по дороговизне оказались сыпучие продукты – в этой категории зафиксирован средний рост на 37,3%. Здесь вновь больше всего подорожал сахар, цена которого выросла на 50,4%. Список рекордсменов по подорожанию замыкает мясо с результатом 31,7% – в этой категории отмечены двузначные цифры роста. Наиболее заметно прибавила в цене птица (38,7%), говядина (29,5%), свинина (26,7%). Молочные продукты подорожали в магазинах в октябре в среднем на 30%.

"Рост цен на молочные продукты является результатом роста расходов на содержание крупного рогатого скота. Фермерам приходится больше платить за корма.

К этому добавляются всё более высокие тарифы на электроэнергию, необходимую для производства молочных продуктов. И это напрямую влияет на конечную цену и молочных продуктов, и мяса", – отметила эксперт польской Высшей банковской школы Агнешка Гавлик. По ее словам, наиболее высокий рост цен в этом году поляки увидят в следующем месяце – из-за увеличения спроса в предрождественский период.

"Хлебопекам грозит банкротство"

Юстина Рыбацка из Высшей банковской школы в Гдыне также предупреждает, что жителей Польши ждет чрезвычайно дорогое Рождество. Для Польши, где католические традиции всё еще сильны и Рождество привыкли отмечать с размахом, это плохая новость. "Мы можем ожидать повышения цен, особенно на такие товары, как рыба, мясо, мука, растительное масло. То есть на продукты, необходимые для приготовления праздничных блюд", – отметила Рыбацка. Она добавила, что на рост цен в магазинах влияют такие факторы, как спад производства, удорожание транспорта, а также подорожание сырья и импортной продукции.

Как обещают в правительстве, благодаря принятым им антиинфляционным мерам рост цен на отопление в этом сезоне составит "всего" 40 процентов. Но также мелкий бизнес жалуется на сумасшедший рост счетов за электроэнергию: в августе цены по сравнению с мартом выросли на 947%. Это закономерно отражается и на стоимости продуктов.

"Хлебопекам грозит банкротство – или хлеб будет продаваться по двенадцать злотых (почти 145 рублей – прим. ВЗГЛЯД)!", – предупредила председатель Торговой палаты города Щецин Ханна Моисюк. С ее слов, многие пекари и кондитеры рассказывают не только об астрономических счетах за газ и электроэнергию, но и об оттоке клиентов, которые теперь относятся к кофе и пирожным как к роскоши.

Предприниматели жалуются, что из-за постоянных скачков цен невозможно составлять какие-либо планы даже на месяц или два вперед. Так, пекарь из Щецина Анджей Войцеховский рассказал изданию Business Insider, что этой весной он получил счета на 1000% выше, чем в 2021 году. Он сменил поставщика энергии, однако до сих пор должен выплачивать гигантские обязательства в рассрочку. Но с тех пор тарифы поднялись еще больше! Мужчина называет ситуацию безвыходной.

До недавнего времени в Польше пользовался популярностью шутливый совет: мол, надо совершить какое-нибудь мелкое правонарушение, сесть в тюрьму до весны и жить за казенный счет, избавившись от забот по оплате счетов. Но шутка эта недавно потеряла актуальность: министерство юстиции подготовило поправку к Уголовному кодексу, обязывающую заключенных тюрем и следственных изоляторов соучаствовать в оплате электроэнергии. Проект вводит фиксированную плату в размере 20 злотых в месяц (около 240 рублей). Утверждается, что сумму взяли не с потолка, а рассчитали после анализа среднего энергопотребления электрических устройств, которые чаще всего используются арестантами.

Воспользовался в камере чайником, телевизором, радиоприемником – оплати! Так что уже и тюрьма не может служить убежищем от коммунальных расходов...

Ухудшение социальной обстановки привело к тому, что многие поляки уезжают из страны. Уезжают в первую очередь в Великобританию, являющуюся центром зарубежной польской диаспоры. За минувшие несколько десятилетий сотни тысяч поляков успели побывать в Великобритании в качестве гастарбайтеров – и поэтому данное государство не является для них незнакомой территорией.

"Реэмиграция не означает, что Великобритания не пострадала от кризиса. Аренда квартир стала дороже, налоги и стоимость топлива тоже выросли. Кроме того, случаются перебои с электричеством. Но с точки зрения финансов лучше жить в Великобритании, чем в Польше. Впрочем, удивляться тут нечему. Если посмотреть на сухие статистические данные, видно, что поляки постепенно становятся одной из беднейших наций, которых по уровню жизни уже давно перегнали, например, соседи-чехи", – отмечает издание Dziennik-polityczny.

При этом власти Польши подвергаются критике за то, что выбрали неподходящий метод борьбы с инфляцией. И особенно эти разговоры усилились в конце октября, на фоне обвала польских облигаций. Массовая их распродажа на рынках была спровоцирована решением Центрального банка Польши оставить ставки без изменений, несмотря на стремительный рост инфляции. "Мягкая фискальная политика в сочетании с мягкой денежно-кредитной политикой – наихудшее сочетание. Политический курс Польши абсолютно не подходит для текущих условий, плох для рынков, плох для инфляции", – считает лондонский управляющий инвестиционной и страховой компании Abrdn Виктор Сабо.

В итоге аналитики рисуют мрачную картину: огромная инфляция, двузначные отрицательные процентные ставки и дефицит бюджета. Перспективы же роста польской экономики зависят от спроса со стороны Германии и других стран ЕС, которые сами находятся в нелегком положении.

Станислав Лещенко