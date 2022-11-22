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Ростех

Ростех разработал программу для защиты биометрии на основе нейросетей

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал нейросеть для безопасного использования биометрических данных человека. Разработка преобразует биометрическую информацию в особые электронные ключи шифрования. При этом и ключи, и персонифицированные биометрические данные сразу же стираются после использования и нигде не хранятся, а значит, не могут быть украдены.

Программный продукт «Биометрия-код» может применяться, например, при создании цифровых удостоверений – паспортов, водительских прав, страховых свидетельств. Также технологию можно задействовать для проведения электронного голосования, в платежных системах, в медицинских системах при хранении историй болезни, оформлении рецептов и больничных листов.

Технология позволяет защитить биометрическую и персональную информацию за счет использования нейронных сетей. Вместо хранения идентификационных данных человека и ключей шифрования ПО предполагает использование нейросетей, обученных воспроизводству криптографических ключей из биометрических данных их владельца.

«Надежная защита персональных и биометрических данных при переходе к использованию цифровых удостоверений – одно из приоритетных направлений деятельности наших разработчиков. Технология, созданная специалистами «Росэлектроники», способна обезличивать информацию и делать так, чтобы доступ к своим данным имел только их непосредственный «хозяин» по криптографическому ключу, который, в свою очередь, разделен на две половины. Одна – нейронная сеть, вторая – сам человек со своей уникальной биометрией. Используя ее, например скан сетчатки глаза, пользователь запускает программу, которая выбирает среди неструктурированного массива именно его данные. Таким образом посторонний человек не сможет получить доступ к персональной информации, поскольку только нейросеть в состоянии отыскать ее и только при участии ее непосредственного владельца», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В составе «Росэлектроники» разработку ведет Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт (ПНИЭИ) концерна «Автоматика».

«В основе большинства современных продуктов лежит импортная технология, которая справляется только с частью задач – выделением персональных биометрических признаков. Но за их безопасность она не отвечает. Наша технология позволяет обеспечить надежную защиту данных и сформировать неразрывную связь персональных данных с физиологическими признаками субъекта. Электронные документы могут храниться на телефонах, флешках, в «облаке» в зашифрованном виде. Расшифровать их сможет только владелец», – рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт в составе «Автоматики» занимается разработкой и производством техники криптографической защиты информации, телекоммуникационного оборудования для сетей специальной связи.

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1 комментарий
№1
22.11.2022 10:17
Цитата, q
только нейросеть в состоянии отыскать ее
То есть, никто из людей не будет в состоянии проверить правильно ли нейросеть находит данные?! А поскольку нейросеть самообучается, то есть, сегодня работает не так, как вчера, а завтра - не так, как сегодня, то картина получается совсем "весёлая". Что и кому открыть будет решать "чёрный ящик"!
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