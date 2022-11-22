Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с прошедшим профессиональным праздником

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил ракетчиков и артиллеристов с профессиональным праздником, который отмечался 19 ноября.

"Я вас поздравляю так же, как всех артиллеристов, ракетчиков. Желаю вам всего самого доброго. Ракетчики умеют грамотно, профессионально работать, попадают в цель. Уверен, что и здесь у вас не только, у вас все получается, но и все ваши планы будут реализованы", - сказал Путин в ходе мероприятия по вопросам российской селекции и генетики, обращаясь к директору СГЦ "Смена" Анатолию Комарову, который сообщил, что является профессиональным военным.

"Как вы попали в агропромышленный комплекс?" - спросил президент.

По словам Комарова, он служил в Вооруженных силах РФ, затем после службы занимался преподаванием последние 9 лет и подрабатывал в большем птицеводческом бройлерном комплексе.

"Я заканчивал высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения", - ответил Комаров.