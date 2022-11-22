Во Франции назвали безумием новое решение Парижа по Украине

Французский политик Филиппо: Париж передает оружие Украине, игнорируя свои потребности

МОСКВА, 21 ноября/ Радио Sputnik. Власти Франции продолжают передавать Украине оружие, игнорируя нужды собственной армии, заявил лидер французского движения "Патриоты" и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

"Только что Франция объявила о поставках нового оружия на Украину! Безумие! <…> А тем временем французская армия тает, как снег на солнце!" – приводит РИА Новости текст публикации в Twitter французского политика.

Он подчеркнул, что поставки оружия Украине только разжигают конфликт, а Киев при этом получает вооружение и боеприпасы для обстрелов Запорожской АЭС.

Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о передаче Киеву двух батарей зенитно-ракетных комплексов Crotale.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об обстрелах станции со стороны ВСУ. По данным ведомства, в субботу и в воскресенье утром украинские войска выпустили по территории ЗАЭС и по питающей ее ЛЭП более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. ЗАЭС впервые с сентября подверглась такой массированной атаке.

Ранее радио Sputnik сообщало, что провокации Владимира Зеленского на ЗАЭС, по словам Филиппо, могут плохо закончиться.