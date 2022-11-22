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Военное обозрение

ВКС России нанесли авиаудары по объектам бандформирований на севере Идлиба

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация на севере Сирии остается напряженной. Отдельные группы боевиков, принадлежащие к различным террористическим ячейкам, продолжают попытки установить контроль над отдельными территориями страны.

Так, вчера, 20 ноября, руководитель ЦПВС в Сирии генерал Олег Егоров заявил, что в провинции Идлиб террористы используют людей в качестве живого щита, обустраивая склады с боеприпасами непосредственно в лагерях для беженцев.

В частности, речь идет о Харим и Салькин. Согласно информации от российского ведомства, там наблюдается серьезное ухудшение гуманитарной обстановки. При этом боевики не пускают на территорию лагеря представителей международных организаций.

Сегодня стало известно, что утром ВКС России успешно атаковали объекты, принадлежащие террористическим бандформированиям в городе Бабсака (север провинции Идлиб). Подробности пока не сообщаются.

В то же время, вчера свою воздушную операцию в сирийских Алеппо, Ракке и Хасеке, а также на севере Ирака провела Турция. Согласно сегодняшнему сообщению президента Реджепа Эрдогана, турецкие ВВС успешно поразили 89 целей в зоне контроля Рабочей партии Курдистана. В нанесении массированного удара принимали участие более 50 турецких самолетов и порядка двух десятков беспилотников. Напомним, что РПК в Турции признана террористической организацией.

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