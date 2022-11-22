Смогут поражать множественные цели: Индонезия модернизирует ранее закупленные БМП-3Ф

Индонезийское командование полагает, что на данный момент российское изделие БМП-3Ф является лучшим предложением в нише боевых машин пехоты, предназначенных для высадки морского десанта. Однако оно требует существенной доработки.

Как указывается в местном издании Kompas, заместитель начальника штаба ВМС Индонезии вице-адмирал Ахмади Пурвоно поделился рядом выводов, сделанных командованием на основе изучения опыта российского-украинского конфликта. С его слов, борьба ВС РФ с ВСУ продемонстрировала необходимость срочного приобретения ударных беспилотников для нужд морпехов. По этому поводу уже ведутся переговоры, имеются потенциальные поставщики, в 2023 году планируется начать закупки БПЛА.

Другим направлением усиления боевой мощи морской пехоты Индонезии является модернизация ранее закупленных в России БМП-3Ф, а также советских плавающих танков ПТ-76, за счёт улучшения системы управления огнём и прицельного оборудования.

По результатам этой модернизации БМП-3Ф сможет захватывать от 5 до 15 целей одновременно в правом или левом положении. БМП-3Ф сможет вести автоматический и последовательный огонь

- пояснил вице-адмирал.

Вероятнее всего, имеется ввиду, что новая СУО (поставщик которой не назван) сможет «запоминать» выделенные для атаки объекты и вести по ним последовательную стрельбу из двух пушек – 2А70 и 2А72. Это позволит автоматически поражать множественные цели, значительно облегчая работу экипажа.

Всего «к бою готовы» 57 единиц БМП-3Ф, однако этого мало:

Мы пытаемся предложить нашим друзьям из Минобороны закупку [новой партии] БМП-3Ф, необходимое количество которых станет ясным после завершения модернизации ранее поставленной техники

- отметил вице-адмирал, указав, что техническое улучшение БМП-3Ф планируется завершить в середине 2023 года.