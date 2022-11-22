Генсек НАТО: Альянс хочет «приемлемого» для Украины мирного соглашения

Украинский боевик с ПЗРК Stinger Украинский боевик с ПЗРК Stinger

В ходе сегодняшней пресс-конференции в Мадриде, генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал возможность дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.

С его слов, альянс хочет «приемлемого» для Украины мирного соглашения. В свою очередь, как выразился Столтенберг, если Россия будет настаивать на своей текущей позиции, то, дословно, никакой содержательный диалог невозможен.

По всей вероятности, под словом «приемлемое» генсек НАТО подразумевал соглашение между Россией и Украиной, в основу которого войдут условия, озвученные Владимиром Зеленским в своей вступительной речи на недавнем саммите G20.

Здесь стоит отметить, что из всех десяти перечисленных украинским президентом пунктов, ни один не соответствует интересам России. Более того, некоторые из них, например, вывод наших войск за пределы Украины в границах 1991 года, в современных реалиях и вовсе являются полным абсурдом.

Собственно говоря, вышеупомянутое заявление Столтенберга красноречиво указывает на то, что Запад не намерен решать украинский вопрос дипломатическими методами и нацелен на дальнейшую эскалацию конфликта. При этом обвинят «несговорчивую» Россию, которая не захотела садиться за стол переговоров с Украиной.