Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев

Порядок выдачи соответствующего удостоверения единого образца будет определять кабмин

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Соответствующий документ опубликован.

Статусом ветерана боевых действий наделяются люди, вступившие в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти РФ и содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о задачах на территориях Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей - с 30 сентября 2022 года.

Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач специальной военной операции. Порядок выдачи добровольцам удостоверения ветерана боевых действий единого образца будет определять кабмин РФ.

Авторами инициативы изначально выступили 294 депутата во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и семь сенаторов, включая председателя Совфеда Валентину Матвиенко.