Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договорённостей по Сирии

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В ходе недавно проведённой спецоперации в Сирии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия не желает возлагать на себя ответственность по уничтожению сирийских террористов. Турецкий лидер также посетовал на якобы уклонение РФ от своих обязанностей по их ликвидации на севере Сирии и Ирака, напомнив о российско-турецком соглашении по Сирийской Арабской Республике (САР), подписанном в Сочи, в 2019-м году.

Как уточнил политик, его страна не может больше закрывать глаза на все беззакония, совершаемые боевиками Рабочей Партии Курдистана (РПК), которую Анкара признаёт террористической организацией.

Напомним, что 13 ноября в центре Стамбула был совершён террористический акт. В результате инцидента погибло 6 человек, ещё 81 пострадал (в том числе трое граждан РФ). Турецкие власти возложили всю ответственность за преступление на сирийских курдов, а уже спустя четыре дня Анкара, в качестве ответной меры, предприняла действия по проведению очередной спецоперации против боевиков РПК. На самом деле, операция была запланирована на 20 ноября, однако, провели её пришлось на день раньше, 19-го числа, из-за обнародования информации на этот счёт чиновниками США.

Также сегодня стало известно о планах Анкары по задействованию своих сухопутных войск, помимо воздушной части для борьбы с вооружёнными формированиями Курдистана. Турецкие власти сообщили о том, что в ходе первой операции было уничтожено 12 террористических ячеек в городе Кобани, расположенном на севере САР. Как отмечал Эрдоган, планы по воздушной операции не обсуждались с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Фактически обвиняя Россию в невыполнении Сочинских договорённостей, Эрдоган "забывает" о том, что и у Анкары есть свои обязательства в рамках соглашений. Одно из них - пресечение вылазок подконтрольных боевиков в Идлибе против сирийских войск. Турецкие войска, являющиеся оккупационными на территории САР, на такие случаи в лучшем случае никак не реагируют, а иногда и откровенно поощряют. Мало того, Эрдоган не споминает и о том, что его армия нарушает суверенитет и территориальную целостность Сирии.