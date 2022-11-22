Для НАТО важно не стать стороной конфликта на Украине

При анализе вопроса введения бесполетной зоны над Украиной, для НАТО важно не стать стороной украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Вопрос о бесполетной зоне поднимался с самого начала. Я считаю, что для альянса важно не стать стороной конфликта. Если мы начнем размещать силы на Украине, мы станем стороной конфликта", — выразился Столтенберг. Он напомнил, что альянс намерен помочь Украине прикрывать свое воздушное пространство самостоятельно. Именно поэтому партнеры передали Киеву системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, сообщил генсек.

Москва предупреждала страны НАТО, что не стоит накачивать Украину оружием. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставка вооружения со стороны Запада может привести к негативным последствиям.