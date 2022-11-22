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Для НАТО важно не стать стороной конфликта на Украине

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П/к генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга
П/к генерального секретаря НАТО Й.Столтенберга.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

При анализе вопроса введения бесполетной зоны над Украиной, для НАТО важно не стать стороной украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Вопрос о бесполетной зоне поднимался с самого начала. Я считаю, что для альянса важно не стать стороной конфликта. Если мы начнем размещать силы на Украине, мы станем стороной конфликта", — выразился Столтенберг. Он напомнил, что альянс намерен помочь Украине прикрывать свое воздушное пространство самостоятельно. Именно поэтому партнеры передали Киеву системы противовоздушной обороны и боеприпасы к ним, сообщил генсек.

Москва предупреждала страны НАТО, что не стоит накачивать Украину оружием. Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставка вооружения со стороны Запада может привести к негативным последствиям.

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